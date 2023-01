Poliția Locală, gest incalificabil. Și-au bătut joc de o femeie cu dizabilități!

Mașina era parcată pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, iar potrivit femeii, semnul distinctiv era lipit atât pe geamul din față, cât și pe cel din spate. Agentul poliției a justificat că mașina a fost ridicată deoarece trebuia pus în parbriz și documentul care atestă dizabilitățile conducătorului auto.

Polițiștii nu au ridicat mașina fără semnul distinctiv

După ce a descoperit că mașina i-a fost ridicată, femeia s-a revoltat pe organele de poliție și le-a cerut explicații, menționând că nu înțelege de ce nu au ridicat prima dată mașina care era parcată pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități, dar care nu avea în schimb niciun semn distinctiv.

„Fix pe a mea cu semn v-aţi gândit să o luaţi! Fix pe a mea! Mie nu mi se pare normal să îmi ridicaţi mie maşina!”, a spus femeia. Ea a continuat, după ce a auzit motivarea polițistului referitoarea la necesitatea documentului care atestă dizabilitățile conducătorului.

„Bun, îl am mi l-a cerut cineva? De nu m-aţi aşteptat? De ce nu aţi ridicat-o întâi pe aia care nu avea certificat, nu avea niciun semn şi apoi să mă ridicaţi pe mine? Fix a mea e luată, mă, care are semn şi e parcată regulamentar, nu se poate aşa ceva!”, a mai spus femeia.

Ulterior, femeia le-a spus polițiștilor că trebuie să îi aducă mașina înapoi pentru că ea nu are cum să se deplaseze pentru a o ridica și în plus, are și un copil mic după ea.

„Vă rog să îmi aduceţi maşina, eu de aici nu mă mişc că nu am cum. Nu avem, mami, cu ce să plecăm, că ne-a luat nenea poliţistul maşina. Mă scuzaţi, eu în căruţ am putere să mă duc? Cu copilul de 3 ani după mine??”, a mai spus femeie în cărucior cu rotile. După incident, femeia a fost nevoită să plătească o amendă de 500 de lei pentru a-și recupera autoturismul, potrivit stirileprotv.ro.