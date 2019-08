Un filmuleț publicat de Gillan arată momentul în care fetița este luată de o femeie, sub supravegherea a doi bărbați îmbrăcați în uniformă. Persoana care a filmat poate fi auzită discutând cu aceștia, dar în zadar.

Gloria se afla în grija unei prietene, în timp ce Josephine făcea terapie pentru depresie postnatală, așa cum îi ceruseră chiar serviciile sociale. Dar, în ciuda faptului că acest aranjament a fost aprobat de autorități, actrița susține că acestea i-au luat copilul.

Actrița a vorbit despre incident, într-o postare pe Twitter: „Momentul șocant în care serviciile sociale din Israel mi-au răpit bebelușul! La ora 12.30 pm, duminică noapte! Prietena mea a depus mărturie! Dar a fost amenințată cu pușcăria dacă nu dă copilul! eu, draga mea prietenă și familia ei! Suntem distruși de durere cu toții!”. Ea a acuzat serviciile sociale israeliene că „încearcă să distrugă vieți și să separe un bebeluș de mama lui, care nu a făcut nimic greșit”.

Josephine Gillan, care este evreică, s-a mutat în Israel cu puțin timp înainte de a se naște. Nu a menționat însă cine este tatăl fetiței. Potrivit presei israeliene, unul dintre motivele pentru care Gillan, care are și cetățenie britanică, s-a întors în Israel este tocmai că se temea că autoritățile britanice îi vor lua fetița.

„Acum opt luni, ea a născut în Israel și a început să aibă grijă de copil, sub atenta supraveghere a serviciilor sociale din comunitatea sa și cu ajutorul unei prietene. La un moment dat, ea a lăsat copilul cu o prietenă și a plecat în Marea Britanie pentru o perioadă, fapt ce a determinat intervenția autorităților”, a transmis Channel 12, citând o persoană din apropierea actriței.

Înainte de a apărea în Game of Thrones, Josephine Gillan, care s-a născut în Kent, Marea Britanie, și-a câștigat existența ca prostituată și jucând în filme pentru adulți. În 2016, însă, ea a povestit că serialul produs de HBO a determinat-o să renunțe la prostituție, jucând, ironic, rolul unei prostituate. „Game of Thrones m-a salvat de traiul de prostituată și m-a făcut o persoană mult mai puternică”, a spus ea, la un moment dat, despre serialul Game of Thrones.

Ea încearcă acum să strângă bani prin GoFundMe, pentru a-și putea recupera fetița: „Nu am voie să o văd ori să stau cu ea! Nu am nicio idee unde e!! Nu eram acolo când au răpit-o și nu știam ce i se întâmplă. Nu am făcut nimic rău nici eu, nici prietena care avea grijă de ea”, scrie tabu.ro.

