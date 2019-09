28 de persoane au rămas fără permise după ce au fost prinse băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, nerespectarea regimului legal de viteză și pentru nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului electric, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare și 3 seturi de plăcute cu numărul de înmatriculare.

De asemenea, au fost întocmite 7 dosare de cercetare penala, în special pentru conducerea unui autovehicul de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat, respectiv pentru refuzul de recoltare a probelor biologice.

Exemple:

1. Un tânăr in vârsta de 24 de ani a condus un autoturism pe B-dul Unirii in timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. Persoana in cauza a fost testata cu aparatul DrugTest care a indicat prezenta in organism a substanțelor psihoactive (Cannabis).

In acest context, conducatorul autoturismului a fost condus la sediul INML pentru recoltarea probelor biologice. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 336 alin. 2 din Codul Penal.

2. Un bărbat in vârsta de 28 a condus un autoturism pe str. Reșița sub influența substantelor psihoactive. Acesta a fost testat cu aparatul DrugTest care a indicat prezenta in organism a substanțelor psihoactive (Opiu)

In acest context, conducatorul autoturismului a fost condus la sediul INML pentru recoltarea probelor biologice. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 336 alin. 2 din Codul Penal.

3. Un tanar in varsta de 21 de ani a condus un autoturism pe b-dul Pieptenari si nu a oprit la semnal regulamentar al polițiștilor rutieri, care au plecat in urmărirea acestuia și au reușit sa îl oprească pe Str Alexandru Antoniu intersectie cu Str. Fochiștilor. In urma verificărilor efectuate s-a constatat ca persoana in cauza avea dreptul de a conduce suspendat, context in care s-a intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 335 alin. 2 din Codul Penal.

4. Un barbat de 25 de ani a condus un autoturism pe Splaiul Independentei sub influența bauturilor alcoolice fiind testat cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare de 0.27mg/l alcool pur în aerul expirat.

Persoana in cauza a fost sancționată cu amenda in cuantum de 1305 lei iar ca masura complementara s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 zile.

