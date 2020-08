Cu toate că și-a anunțat candidatura pe ultima sută de metri, fostul preşedinte a declarat, în direct, la România TV că va obţine suficiente voturi pentru a câştiga.

Întrebat câte procente are în sondajele de opine, Băsescu a răspuns că „Suficient ca să fiu primarul general al Capitalei”, a declarat Traian Băsescu.

Conform studiului Sociopol, Traian Băsescu este creditat că ar obţine 15% dintre voturi.

Traian Băsescu este de părere că niciunul dintre candidaţii la Primăria Capitalei nu are experienţa sa politică, fapt ce i-ar putea aduce victoria fostului președinte.

„Lucrurile sunt simple, PMP a mizat că merge într-o alianţă reprezentată de Nicuşor Dan. În ultimă clipă ne-au zis că PMP nu mai poate face parte din alianţă aşa că o să candidăm singuri. Mie mi-au dat ocazia să îmi rezolv o obligaţie pe care o am faţă de bucureşteni, e o bună ocazie să revin la Primăria Capitalei”, a declarat Traian Băsescu.

„Au făcut o socoteală proastă, au zis USR are 38% în Bucureşti şi cu 20% ale PNL-ului nu mai au nevoie de PMP. Au socotit prost. Niciunul dintre competitori nu poate să spună că are experienţa mea, aşa că şi-au căutat pierzania electorală. N-am obiciul să arunc banii partidului pe geam, vă pot spune că sondajele nu le facem publice. Am trecut de 20 de procente, voi ajunge în peste 10 zile la peste 30%” , susţine fostul preşedinte.

Conform ultimului sondaj Sociopol, Gabriela Firea câștigă Capitala, cu 41%. Nicușor Dan are intenție de vot 34%. Pe al treilea loc este Traian Băsescu, cu 15%.

Un dezavantaj pe care îl are Nicușor Dan este reprezentat de faptul că nu are aceeași notorietate precum Traian Băsescu sau Gabriela Firea. Candidații PSD și PMP au obținut un procent de 99% de notorietate, Nicușor Dan se află la 88%, după Dan Barna sau Dacian Cioloș.