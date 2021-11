PNL face un pas în spate în negocierile cu PSD, dar Sorin Grindeanu neagă că ar fi probleme. Alertă politică

Reacția lui Sorin Grindeanu vine după ce a fost amânată întâlnirea programată miercuri, la ora 16:00, între reprezentanţii PNL, PSD, UDMR şi ai minorităţilor naţionale.

„În acest moment, decizia este ca întâlnirea să nu mai aibă loc. Nimeni nu mai e interesat de ce discutăm, ci de numele de premier″, au arătat sursele politice citate de Agerpres.

„Am înțeles că a existat o schimbare de program din partea colegilor de la PNL. Probabil că va fi reprogramat. (n.r. – a fost întrebat dacă există un blocaj al negocierilor cu PNL) Nu, chiar nu.

Suntem aproape de a închide acest capitol, dar nu e singurul. Mai avem și partea legată de acordul politic. În acest moment, mi-aș fi dorit ca azi să închidem componenta legată de programul de guvernare, dar sunt cât se poate de înțelegător″, a declarat Sorin Grindeanu.

Florin Cîțu nu cedează sub nicio formă în fața presiunilor PSD

La rândul său, preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat miercuri că decizia conducerii liberalilor a fost ca rotaţia premierilor să înceapă cu Partidul Naţional Liberal, fără a se stabili un nume, arătând că i se pare bizar argumentul liderului PSD, Marcel Ciolacu, că nu îl vrea pe el premier deoarece a fost demis prin moţiune de cenzură.

„Noi am votat premier PNL. Nu am spus niciun nume. Mai mult de atât ce să flexibilizăm? Am spus foarte clar premier PNL. Vom vedea care o să fie premierul PNL, dar nu s-a supus niciun nume aseară la vot. În BEx de aseară s-a decis ca PNL să fie de acord cu un sistem al premierilor prin rotaţie, cu primul premier de la PNL. Altceva nu s-a decis″, a declarat președintele PNL, Florin Cîţu, înainte de anunțul lui Grindeanu.

Totodată, Cîțu a mai spus că, liderul PNL Cluj, Emil Boc, a solicitat flexibilizarea mandatului de negociere. În acest context, președintele PNL a afirmat că nu a înţeles care era scopul: „Noi am spus premier PNL. Aceasta este discuţia.

Președintele liberalilor s-a referit la decizia luată în Consiliul Naţional al PNL

PNL are o decizie în Consiliul Naţional să nu facă o guvernare cu PSD şi astăzi facem negocieri cu ei pentru a avea o viitoare guvernare.″ Nu a lipsit nici reacția după declaraţia preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, care a spus că Florin Cîţu nu poate fi acceptat ca variantă de premier deoarece a fost demis prin moţiune de cenzură.

„Am auzit şi eu acest argument. Mi se pare bizar pentru că, în primul rând, o moţiune de cenzură împotriva unei singure persoane este neconstituţională şi atunci înseamnă că cei de la PSD vor ca niciunul din membrii guvernului să nu fie în viitorul guvern.

Nu prea înţeleg, dar am auzit acel argument. Mi se pare că ne ducem într-o direcţie greşită când vorbim despre persoană, pentru că eu nu vreau după această declaraţie să vin în PNL şi după aceea să înceapă colegii mei să spună X, Y, Z de la PSD nu poate să fie în guvern.

Până la urmă noi suntem partidul care am venit şi am flexibilizat acest mandat. La început am avut o altă propunere de premier. Noi am înţeles. Vrem să mergem mai departe. Până la urmă vom vedea care este decizia finală″, a spus Cîțu.