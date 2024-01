Căminul Grozăvești, infestat cu ploșnițe. Amenda din partea DSP

Studenții cazați în căminul B din Grozăvești au reclamat că în camerele unității sunt ploșnițe. Totodată, aceștia s-au plâns de modul în care conducerea unității ales să gestioneze problema. În urma acestei situații, Direcția de Sănătate Publică a efectuat un control în cadrul complexului, unde au fost găsite mai multe nereguli.

Ploșnițe într-un cămin din complexul Grozăvești

Studenții din căminul B, situat în incinta complexului Grozăvești, susțin că problema durează de mai multe luni. Cu toate că au înștiințat conducerea unității de despre această situație, tinerii spun că au fost mutați în alte camere, tot pline de insecte.

„Cred că am fost prima persoana care a experimentat această problemă. Eram la sfârșitul lunii iunie 2023, căminul Grozăvești C urma să se închidă pentru renovări, astfel că a trebuit să ne asigurăm un loc în cămin pentru perioada verii. După ce am stat la o coadă infernală, ore în șir, am reușit să prind loc – camera 524, unde urma să aflu ca sunt ploșnițe. M-am mutat liniștită și fericită că am prins loc. În maxim o săptămână am început să văd mușcături pe corp. Fiind vară, credeam ca sunt țânțari, dar colega de la locul de muncă mi-a spus «ai grijă să nu fie ploșnițe». De atunci mi-a început calvarul”, a spus o studentă.

Plângeri la adresa conducerii

Studenții susțin că administratorul căminului ar fi tratat cu superficialitate această problemă. Cu toate că tinerii au prezentat dovezi care indicau faptul că unele camere ar fi infestate, conducerea i-ar fi spus că sunt murdare. Pentru a scăpa de acest coșmar, unii dintre studenți au ales să se mute din căminul respectiv.

„Am reușit să fac poză unei ploșnițe, i-am trimis poza și a început «panica». M-a pus să-mi spăl hainele la 60 de grade sau mai mult, să le curăț cu abur, evident la o spălătorie din oraș, lucru care m-a costat undeva la 300-350 de lei, dezinfectat toate lucrurile pe care le aveam, ca mai apoi să-mi dea o cameră curată. Deoarece am fost traumatizată de toată situația, am ales să stau în chirie pentru a reuși să dorm liniștită, să știu ca sunt în siguranță, să pot merge acasă fără frica de a le aduce și părinților vreo ploșniță”, afirmă studenta.

Ploșnițe în Căminul Grozăvești. DSP, amendă de 8000 de lei

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB) a efectuat un control în cadrul unității. În urma acestuia, Universitatea din București a fost sancționată cu 8.000 de lei. Concluziile inspectorilor au fost că administrația nu a încheiat un contract pentru servicii de dezinsecție și deratizare pentru căminul B.

„Căminul studențesc B – Universitatea București nu deține contract de prestări servicii DDD. Procedura de licitație a fost demarată înaintea începerii anului universitar 2023-2024, însă datorită viciilor invocate de participanți și acționării în instanță nu a fost finalizată încheierea contractului.Ultimele operațiuni dezinsecție/deratizare au fost efectuate în lunile iunie, iulie 2023. Contractul cu societatea care va presta servicii DDD va fi încheiat în cursul acestei săptămâni.”, a transmis șefa DSP București, Cristina Pelin.

Inspectorii de Sănătate Publică vor continua monitorizarea complexului.