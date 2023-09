Pe 2 octombrie se lansează Ploom X! Noul produs JTI apare în România

Ploom X se va regăsi la prețul de 250 de lei, în diverse nuanțe elegante. Pentru stick-uri, s-a ales brandul de țigări Sobranie care la rândul lor vor fi disponibile în mai multe grade de intensitate. „Lansarea Ploom X confirmă angajamentul JTI de a investi în produse inovative, luând în considerare cerințele și așteptările consumatorilor”, transmite Alexander Pitchka, General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria.

„E un debut al planurilor pe care ni le-am propus pentru produsele cu potențial de risc redus și avem ambiții mari de creștere a cotei de piață în categoria tutunului încălzit. Lansarea Ploom X în România este un punct de reper în acest parcurs. Avem o bază solidă pentru creșterea cu succes a JTI într-o țară în care compania aniversează 30 de ani, și ne dorim să creăm momente de satisfacție pentru consumatori, precum și un viitor mai bun pentru aceștia și societatea în care muncim”, mai spune Pitchka.

O experiență plăcută

Joi, 28 septembrie, a avut loc și evenimentul de lansare unde repreentanți ai companiei au prezentat detaliile ce fac din Ploom X un dispozitiv special. „Este important ca acest produs să poată să livreze celor care sunt consumatori de nicotină o experiență plăcută, un dispozitiv ușor de utilizat ce va fi folosit cu plăcere”, spune Anelise Pitiș, Sales & Trade Marketing Director la JTI România în cadrul evenimentului.

Aceasta expune mai apoi mai multe informații despre design-ul noului produs Ploom X: „Este un dispozitiv elegant, ușor de ținut în mână prin prisam formei sale ergonomice. Dispozitivul nu are niciun buton vizibil, funcționează prin tehnologie touch. Trebuie doar introdus stick-ul apăsat pe centru și apoi se așteaptă câteva secunde să vibreze ușor.La a doua astfel de vibrare, Ploom X poate fi folosit. Vor fi disponibile pe mai multe culori, însă vom pune la dispoziție și un proces de personalizare”, mai spune Analise Pitiș în cadrul evenimentului.

Ploom X a fost fabricat cu toată atenția pentru detalii, cu un design unic, dar și ușor de manevrat și utilizat. Dispozitivul nu are butoane vizibile și funcționează prin intermediul unui sistem inovativ IntuiTouch. Indicatorul LED arată când dispozitivul este gata de utilizare, când trebuie încărcat și multe altele.

Ploom X și avantajele sale

Dispozitivul nou lansat de JTI vine acum cu o serie de avantaje. Ploom X se încarcă complet în aproximativ 102 minute, iar acesta poate fi folosit pentru a fuma patru stick-uri consecutive. După aceea, trebuie lăsat să se răcească. „Iar într-o încărcare completă, consumatorul se poate bucura de până la 20 de astfel de sesiuni de fumat cu Ploom X. Mai apoi, acest produs se curăță foarte ușor, cu produsele noastre speciale”, adaugă Sales & Trade Marketing Directorul.

Ploom X este diferit de țigaretele tradiționale pentru că doar încălzește tutunul, fără să îl ardă. Tutunul poate fi savurat astfel fără fum sau scrum. Tehnologia HeatFlow™ nu doar că asigură distribuirea optimă a căldurii în câteva secunde, dar și generează o savoare mai bogată. Amestecul de tutun ActivBlend, din rezervele speciale Sobranie, create exclusiv pentru Ploom, oferă o experiență excepțională și autentică.

Despre planurile JTI

JT Group plănuiește ca, în perioada 2023 – 2025, să investească peste 300 miliarde yeni (~2 miliarde euro) în produsele cu potențial de risc redus la nivel global, mai ales în categoria tutunului încălzit, pentru a-și susține expansiunea geografică ambițioasă. România este a zecea țară în care JTI lansează Ploom, după Japonia, Marea Britanie, Italia, Portugalia, Cehia, Lituania, Elveția, Polonia și Ungaria.

JTI aniversează 30 de ani în România, fiind una dintre primele multinaționale stabilite în țară, sub numele de R.J. Reynolds. În 1999, RJR a devenit JTI, cea mai mare companie japoneză prezentă pe plan local, cu investiții de peste 300 de milioane de euro. JTI are în România peste 1.300 de angajați în sediul din București, cele 34 de birouri din țară și în fabrică. JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, cu operațiuni în peste 130 de țări. Cu sediul la Geneva, Elveția, JTI are circa 46.000 de angajați, fiind membră a grupului Japan Tobacco.