Campanie împotriva lui Portocală şi Mircea Negulescu, chiar la Ploiești. Mesajul din centrul orașului a devenit viral. „Zeci de familii distruse”. FOTO în text

La Ploieşti, pe drumul care duce spre clădirea Judecătoriei Ploieşti, amplasată în spatele Muzeului Judeţean de Istorie, a apărut un panou publicitar pe care se poate citi un mesaj care îi atacă pe fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, și pe procurorul aceleiași structuri, Mircea Negulescu. „Zeci de familii distruse de Portocală, Onea & Co” este mesajul scris pe respectivul panou.





Cel care a conceput acest panou, se pare că a fost inspirat din tematica filmului „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, în care o mamă care își pierduse fiica, răpită în mod misterios, a cumpărat trei panouri publicitare la marginea localității ca să-l acuze de nepăsare pe șeful poliției, care nu făcea suficient pentru prinderea răpitorilor și rezolvarea cazului.

Deocamdată nu se ştie cine este plătitorul anunțului

„- Denunțuri false-Martori șantajați, amenințați – Poligraf măsluit – Prejudicii inventate – Martori protejați cu multiple identități – Probe informatice trucate” , se poate citi pe panoul amplasat în Ploieşti.

În urmă cu două luni, secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins cererea de încuviințare a arestării lui Mircea Negulescu, zis „Portocală” și a lui Lucian Onea. Solicitarea fusese depusă de Adina Florea, procuror şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie.

Fostul şef al DNA, Lucian Onea a fost pus sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, de participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, , fals intelectual, uz de fals, divulgarea informaţiilor secrete de stat.

Mircea Negulescu a fost pus sub acuzare pentru participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului şi complicitate la represiune nedreaptă, săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, inducerea în eroare a organelor judiciare, compromiterea intereselor Justiţiei, trafic de influenţă, fals intelectual, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

