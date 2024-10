Actualitate Plimbarea prin natura generată de AI arată marile schimbări climatice







Un nou traseu de mers pe jos în pădure, proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), a fost deschis pentru a evidenția schimbările climatice.

Traseul "neconvențional" de la Irchester Country Park din Northamptonshire este inspirat de schimbările modelelor de migrație animală și umană ca urmare a gazelor cu efect de seră.

Traseul a fost reprezentat folosind un algoritm AI care a combinat datele locale privind fauna sălbatică cu informațiile furnizate de către rangerii parcului și comunitatea locală.

Marcajele roz și galben funcționează și ca case de fluturi.

AI la alt nivel

Hărțile sunt furnizate la începutul traseului, dar designerii săi încurajează pietonii să-și folosească "intuiția" pentru a naviga între fiecare marcator.

Fermynwoods Contemporary Art a lucrat cu Irchester Country Park și artistul Beccy Mccray pentru a proiecta traseul.

James Steventon, directorul organizaţiei de caritate, a declarat: "Încercăm să încurajăm oamenii să meargă de pe calea bătută și, probabil, să se gândească la alte specii care migrează și la ceea ce se simte că trebuie să meargă pe o nouă cale.

"Postarile ajuta oamenii sa navigheze, dar actioneaza si ca locuinte pentru fluturi, in special Amiralul Rosu, despre care am descoperit ca se supraincarceaza in Marea Britanie din cauza schimbarilor climatice." McCray a spus: "Irchester a ieșit într-adevăr în evidență pentru mine, deoarece peisajul era atât de neobișnuit și jucăuș, cu brazdele și crestele sale abrupte, scrie BBC.

"Pădurea a fost anterior o mină de fier și această activitate dăunătoare, extractivă este ceea ce a dus la peisajul jucăuș pe care îl vedem acum, și habitatul de deal și vale, care atrage acum fauna sălbatică, cum ar fi cerbul muntjac, bursucii și fluturii."

Markerii pot fi, de asemenea, văzuți dintr-o cale de pădure care este potrivită pentru utilizatorii de scaune cu rotile.

Finanțarea pentru proiect a fost asigurată de Fundația Comunitară Northamptonshire pentru îmbrăcăminte Creative Climate Action Fund.

Schimbările climatice și degradarea constantă a mediului din cauza factorilor poluanți, coroborate cu surplusurile neutilizate din marile societăți de consum duc spre o lume nesustenabilă în viitorul apropiat.

În acest context, inechitățile sociale doar vor adânci și mai mult problemele existente. Lipsa unor măsuri concrete pentru a stopa încălzirea globală doar contribuie la perpetuarea situațiilor de criză.