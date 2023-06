Pleci în vacanță în Grecia? Citește atent părerea celorlalți, ca să nu-ți distrugi vacanța!

Numărul total de turiști care au sosit pe Aeroportul Chania în perioada ianuarie – noiembrie 2022, a înregistrat un record de 1,3 milioane de persoane, ceea ce înseamnă că față de 2019 s-a înregistrat o creștere de 13%. Analizând mai în detaliu aceste date, se poate observa că cele mai mari creșteri au fost înregistrate pentru turiștii din Germania (+68%), Marea Britanie (+30%), Polonia (+20%) și Danemarca (+17%).

Locațiile alese în principal de vizitatori nu sunt surprinzătoare. Cele mai populare plaje sunt Elafonisi, Balos și Falasarna. Interesant este că majoritatea vizitatorilor acestor plaje văd și necesitatea introducerii unui management durabil al locurilor de mai sus. Supraîncărcarea se observă cu ochiul liber, iar aceste plaje, în ciuda frumuseții și unicității lor, se pierd sub atacul mulțimilor, scrie un site dedicat insulei Creta.

Un număr la fel de semnificativ de turiști vizitează și mănăstiri, muzee și situri arheologice. Această din urmă categorie este dominată în mod clar de palatul minoic din Knossos. De asemenea, este de remarcat faptul că fiecare al patrulea turist vizitează doar locuri care sunt situate în apropierea locului de cazare.

Un complex hotelier de cinci stele din cunoscuta stațiune Elounda, insula Creta, Grecia, membru al rețelei Marriot, are parte de cele mai citite review-uri negative de pe un site de turism extrem de popular. Fiind vorba despre un hotel în care se plătesc peste 600 de euro pe noapte pentru o cameră, este interesant de știut ce spun ceilalți turiști. Din peste 2400 de review-uri, 2200 sunt bune și foarte bune, restul fiind turiști nemulțumiți.

Un turist, septembrie 2022: “În primul rând aspectele pozitive. Domes of Elounda se află într-o locație excelentă. Nu putem reproșa personalului și mâncarea a fost excelentă. Acum despre lucrurile negative. În primul rând, după cum au făcut aluzie și alte recenzii, conducerea Doms of Elounda nu a acceptat realitatea că piscinele lor sunt cu apă foarte rece. Am stat în octombrie și temperatura aerului în Creta a fost bună. Piscinele din hotel erau toate atât de reci, încât erau neîncălzite. Am plătit suplimentar pentru piscină și nu am folosit-o niciodată toată vacanța pentru că era atât de frig. Conducerea susține că sunt încălzite, dar nu cred, acesta este un exercițiu de reducere a costurilor.

În al doilea rând, a avut loc un accident inutil în cameră. Din păcate, au un design foarte slab al tăbliei patului, care, în loc să fie bine fixată de perete, a fost transformată într-un raft de lemn. Fiica mea a căzut pe acest raft și și-a tăiat gingia destul de rău“.

Turiștii au plecat din hotelul grecesc

Turistul continuă: “Am informat imediat hotelul, dar singurul lucru pe care l-au oferit au fost perne suplimentare pentru a acoperi defectul de design. Deci, din aceste motive, nu pot recomanda acest hotel și nu mă voi întoarce.

Ne asteptam la o suită specială cu piscina proprie la un hotel de lux. Când am ajuns, nu era wifi în tot hotelul și nu am putut obține 4G. Aveam două paturi de o persoană în camera noastră și ni s-a spus că nu este posibil să avem un pat dublu. Se pare că alți oaspeți nu se așteaptă la un pat dublu și nici măcar nu cer unul. Piscina privată măsura aproximativ patru metri pe douăsprezece și camera noastră dădea spre un câmp abandonat, cu bucăți de materiale de construcție presărate în jur. Camera noastră era atât de departe de restaurante și plajă încât ni s-a spus că va trebui să sunăm pentru un buggy de la hotel de fiecare dată când dorim să mergem oriunde, iar hotelul se află la aproximativ trei mile de „fermecătorul” sat Elounda.

Standardul camerelor este de înaltă calitate, iar mâncarea restaurantului a fost bună, dar fără wifi timp de 24 de ore nu am putut pleca suficient de repede, pentru că nu puteam face rezervare în altă parte. Nu aici ne-am dorit să ne petrecem vacanța și am avut norocul să găsim o cameră minunată într-un hotel fermecător, nu prea departe”.

Ce i-a răspuns managerul

“În funcție de tipul de cameră pe care l-ați rezervat, puteți vedea din fotografiile de pe site că există două paturi de o persoană unul lângă celălalt și, la cerere, o putem face ca o dublă prin plasarea unei saltele superioare așa cum am făcut la 10 minute după. solicitarea dumneavoastră . În ceea ce privește piscina privată, dimensiunea este aceeași în toate locuințele de bază de aproximativ 18 metri pătrați. Alternativ, dacă doriți o piscină mare pentru înot, puteți merge la piscina de familie, care are 70 de metri lungime, sau la piscina pentru adulți de sub recepție, în zona liniștită. Ambele sunt încălzite. În cele din urmă, tipul de cameră rezervat de dvs. era cu vedere la interior și fără vedere la mare. Puteți verifica asta cu agenția care v-a asistat la efectuarea rezervării

Apreciez faptul că recunoașteți și sunteți mulțumit de calitatea standardelor camerei și a mâncării.

În sfârșit, în ceea ce privește problemele legate de wifi, aș dori să vă anunț că în ziua sosirii dumneavoastră a fost o deteriorare serioasă a fibrelor din zona Elounda care a fost cauzată de lucrările tehnice efectuate de furnizor. Vă înțelegem cu adevărat frustrarea, deoarece timp de 24 de ore nu a existat conexiune wifi în zona Elounda și ne confruntăm cu numeroase probleme și în sistemele noastre”.

Aceste comentarii nu au rolul de a vă face o părere greșita despre acest hotel, ci de a citi cu atenție comentariile turiștilor înainte de plăti sute de euro pentru o noapte de cazare.