Plecați în vacanță și iubiți să citiți? Recomandări de lecturi lejere, perfecte pentru concediu







De la continuarea îndrăgitului Brooklyn al lui Colm Tóibín și „povestea maturizării la mijlocul vieții” a Mirandei July până la o „poveste de dragoste ciudată cu călătorii în timp”, iată selecțiile BBC pentru cărțile recent publicate pe care ar trebui să le împachetați în geanta de vacanță de la sfârșitul verii.

Pentru mulți dintre noi, vara aduce cu sine promisiunea celui mai valoros bun. Adică timpul de a ne pierde într-o carte minunată. Fie că este pe șezlong, într-un zbor lung sau doar o oră în parc, este o șansă de a prinde din urmă unele dintre cele mai bune romane noi publicate în acest an.

O lectură grozavă pe plajă nu trebuie să implice un decor însorit și cu siguranță nu trebuie să fie frivolă. Dar ar trebui să fie suficient de convingătoare pentru a vă transporta în altă parte pentru câteva ore. De la debuturi în vogă și continuări mult așteptate până la potențiale viitoare câștigătoare de premii, toate aceste titluri se potrivesc.

All Fours de Miranda July

Unele cărți nu sunt doar recomandate, ci sunt puse pur și simplu în brațele altora cu un „trebuie să citești asta” șoptit. Acesta a fost cazul celui de-al doilea roman al Mirandei July. O poveste despre maturizarea la mijlocul vieții care a devenit unul dintre succesele literare ale anului. Cartea urmărește o artistă de 40 și ceva de ani care, după ce primește o sumă forfetară neașteptată, decide să pornească într-o călătorie de una singură, lăsându-și soțul și copilul acasă, în Los Angeles.

La doar 30 de minute după începerea călătoriei, ea părăsește autostrada și se cazează la un motel dintr-un orășel. Este prima dintre multele întoarceri neașteptate ale unei povești care vorbește despre îmbătrânire, dorință, căsătorie, prietenie, maternitate, sex, creativitate și multe altele și pe care The New York Times a numit-o „primul mare roman despre perimenopauză”.

Long Island de Colm Tóibín

Autorul Colm Tóibín a declarat că nu este un fan al continuărilor. Dar atunci când i-a venit în minte o idee pentru o continuare a mult iubitului său roman Brooklyn din 2009, nu a putut rezista să o scrie. Și slavă Domnului că a făcut-o. Acțiunea se petrece 20 de ani mai târziu și se deschide cu eroina din Brooklyn, Eilis Lacey, acum Eilis Fiorello, care locuiește cu soțul Tony și cei doi copii ai lor în Long Island.

Abia după câteva paragrafe, se aude o bătaie la ușă care le dă peste cap viața împreună și o trimite pe Ellis înapoi în orașul ei natal din Irlanda pentru prima dată de la plecarea ei bruscă de la sfârșitul cărții anterioare. Povestea este spusă prin ochii a trei protagoniști. Dar Tóibín face chiar și cele mai minore personaje să sară din pagină. Te vei simți ca și cum ai fi chiar acolo, în Enniscorthy.

Ipocritul de Jo Hamya

Nu vă lăsați prea mult păcăliți de coperta romanului The Hypocrite, care prezintă două figuri distincte relaxându-se în soarele mediteranean. Acest roman se desfășoară în mare parte în incinta lipsită de aer a unui teatru londonez. Unde un tată se așează pentru a urmări prima piesă a fiicei sale Sophia.

Cu toate acestea, romanul se întoarce la o vară lungă și fierbinte petrecută împreună în Sicilia cu un deceniu mai devreme. Cea mai lungă perioadă de timp petrecută de Sophia cu tatăl ei, în mare parte absent, și o vacanță care i-a inspirat piesa. Este o carte care îndeamnă la reflecție și care, în doar 230 de pagini, pune întrebări complexe despre relațiile parentale, diferențele dintre generații, memorie și etica artei, rămânând în același timp foarte amuzantă.

Coșmar banal de Halle Butler

Jia Tolentino de la The New Yorker a numit romanul anterior al lui Halle Butler, The New Me, o descriere amuzantă, dar sumbră a locului de muncă modern. „O operă definitivă a literaturii milenare”. Noua sa carte, care abordează ceea ce se întâmplă atunci când această generație se îndreaptă spre vârsta mijlocie, a fost numită „romanul milenial al crizei de la mijlocul vieții”.

Moddie este o femeie de 30 și ceva de ani care, după ce s-a despărțit de iubitul ei de 10 ani, părăsește Chicago și se întoarce în orașul ei natal pentru a petrece vara, pentru a-și reevalua viața. Acolo contemplă „cât de neesențială era pentru restul lumii acum că era fără copii, șomeră, de vârstă mijlocie și singură” și își găsește mulți dintre vechii ei prieteni fâlfâind și ei.

Alegeți această carte ca lectură de sfârșit de vară și veți fi într-o companie bună. Zadie Smith a spus că „va încheia vara cu un bang”, numind-o „atât de amuzantă, atât de inteligentă, complet vicioasă - pur și simplu genială”, citează BBC.