Plecarea anului din televiziune. Prezentatoarea zice că a decis să își schimbe viața

Una dintre vedetele Prima TV a decis să părăsească echipa alături de care a lucrat timp de 15 ani. Este vorba de Ioana Petric, prezentatoarea de la „Cronica Cârcotașilor”. A debutat în televiziune ca dansatoare în aceeași emisiune, iar apoi a luat castingul pentru a deveni prezentator.

Ioana Petric a anunțat cu doar câteva zile în urmă cu a încheiat colaborarea cu televiziunea. A vorbit despre echipa minunată în care a lucrat și despre oportunitățile pe care acest post i le-a oferit, însă nu a precizat exact care a fost motivul plecării sale. În spațiul public au apărut extrem de multe zvonuri, așa că prezentatoarea a decis să vină cu noi precizări.

„Ultimele zile au fost…intense. Valul de susținere venit din partea voastră a fost de-a dreptul copleșitor. Am citit fiecare gând, fiecare mesaj în parte și m-a emoționat până la lacrimi bunătatea și sinceritatea cu care mi-ați scris.

Faptul că prin munca mea am reușit să ating atâtea inimi îmi aduce o satisfacție enormă, iar dragostea pe care am simțit-o venind de la voi îmi dă putere și mă motivează să merg înainte cu încredere.

Cu atâta energie pozitivă asupra mea, sunt sigură că se vor întâmpla doar lucruri bune. Realizez totuși că multă lume nu găsește o logică în spatele plecării mele și pentru că în ultimele zile au apărut diverse întrebări, simt nevoia să răspund la câteva dintre ele”, a scris Ioana Petric, pe rețelele de socializare.

Ioana Petric, despre plecarea de la „Cronica Cârcotașilor”

Prezentatoarea TV a decis să lămurească unele aspecte cu privire la plecarea sa de la Prima TV. Ea a mărturisit că decizia nu are legătură cu viața personală și susține că a amuzat-o zvonul potrivit căruia a renunțat la cariera sa în televiziune pentru a se mărita.

„De ce? Cu siguranță nu ca să mă mărit, cel puțin din câte știu eu Dar, recunosc, m-a amuzat teribil ipoteza asta. Nu e nici o criză a vârstei, că e o decizie pe care am întors-o pe toate părțile și am calculat-o bine.

Am stat, am pus totul pe foaie, unde sunt, ce simt și unde vreau să ajung și am realizat că sunt într-o zonă de confort care mă ține la distanță de obiectivele mele. Am nevoie de o nouă provocare.

Așa am ajuns la concluzia că e mai înțelept să dau acum un pas în spate, pentru ca în viitorul apropiat să pot face un pas și mai mare înainte”, a mai spus fosta cârcotașă.

„Bebelușa” nu renunță la televiziune

Așa cum a spus și în prima postare în care își anunța încheierea colaborării cu Prima TV, Ioana Patric nu va renunța la televiziune. Lucrează la câteva proiecte, însă, dacă i se va oferi un format pe placul ei, care să o reprezinte, va accepta o nouă colaborare.

„Unde pleci? Multă lume a presupus că ori plec în altă parte, ori gata, fug în munți și renunț cu totul la televiziune. Ei bine…nici una, nici alta. Am în lucru și alte proiecte, proiecte în care am mare încredere și de care o să vă vorbesc la momentul potrivit, dar asta nu exclude o revenire în televiziune.

Evident, dacă vor exista propuneri în care să mă regăsesc, în care să cred și care să mă reprezinte sută la sută”, a explicat Ioana Petric , într-o postare lungă pe pagina ei de Facebook.