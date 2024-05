Sport Pleacă sau nu Edi Iordănescu de la Națională







Prezent la lansarea filmului „În inima Naţionalei – Din vestiar până în Germania”, Edi Iordănescu, selecționerul României, a susținut un discurs misterios legat de negocierile cu FRF. După acesta mulți se întrebau dacă actualul antrenor al echipei României va rămâne la națională sau va pleca.

Rămâne Edi Iordănescu la Națională?

La lansarea filmului „În inima Naţionalei – Din vestiar până în Germania”, Edi Iordănescu a făcut câteva declarații despre negocierile cu FRF legate de prelungirea contractului său care urmează să expire în vară, după Campionatul European de Fotbal din Germania,.

Selecționerul român a ținut un discurs misterios din care se înțelegea mai degrabă că va pleca decât că va rămâne.

„Şi pentru mine sunt momente unice, zona mea de confort este acolo lângă băieţi. Ne aşteaptă un turneu final şi părţile tehnice, în mod special, au fost scoase din acest film. Meritul special al calificării este al echipei. Se strânseseră multă frustrare, ani mulţi de la ultima calificare.

Suntem în proces de pregătire al turneului final, suntem cu piciorul pe acceleraţie. Ne dorim să producem noi momente de bucurie pentru suporterii noştri”, a declarat Edi Iordănescu.

O calificare specială

Selecționerul României a vorbit și despre faptul că puțini au crezut în această calificare a echipei României la Campionatul European.

„A fost o calificare specială, chiar dacă nu a fost prima, cu siguranţă nici ultima, dar a fost reuşită în condiţii foarte grele. Multă lume nu ne dădea şanse, dar am câştigat grupa şi am terminat neînvinşi.

A fost o familie unită, au fost momente grele, dar împreună le-am reuşit. Va fi infinit mai greu la EURO, acolo sunt cele mai bune echipe. Dar putem să continuăm lucrurile bune.

Sunt şi foarte mulţi factori externi care ne afectează munca. Sunt foarte multe obligaţii. Pe lângă munca efectivă pe care o fac cu staff-ul meu, încercăm să fim foarte atenţi… acest nucleu a calificat echipa naţională, nu putem să aducem mari schimbări. Aveţi puţină răbdare, nu pot vorbi acum de selecţie. Această echipă a arătat că avem potenţial.

M-am bucurat de o colaborare extraordinară cu Federaţia, m-am simţit liber, am simţit suport, încredere. Nu ştiu (n.r. dacă va rămâne antrenorl naţionalei şi în preliminariile pentru Cupa Mondială). Mulţi au venit la început, alţii pe parcurs, alţii la final. Am promis că o luăm pas cu pas, vreau să fiu atent la toate detaliile. Suntem în discuţii pentru prelungire, nu sunt probleme. Nu pot să mă angrenez în nicio promisiune. România rămâne în inima mea şi are prioritate!”, a mai spus Edi Iordănescu la lansarea filmului „În inima Naţionalei – Din vestiar până în Germania”.