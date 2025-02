EVZ Special Planurile Rusiei pentru sfârșitul războiului. Bruno Ștefan, sociolog: „Trump îi va da ceva lui Putin, dar nu România”. Video







O nouă ediție a podcastului „Esențial” l-a adus în atenția oamenilor pe sociologul Bruno Ștefan, un om care a lucrat cu majoritatea liderilor politici importanți de după Revoluție. Expertul a venit cu detalii importante legate de actuala situație politică de la nivel mondial. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, s-a axat pe subiecte precum influența Statelor Unite, impactul Administrației Trump asupra României și planurile liderilor mondial de încheiere a războiului din Ucraina.

În cadrul podcastului, s-a mai discutat și despre situația internă. Sociologul a venit cu detalii importante legate de candidații la alegerile prezidențiale din luna mai. Mai exact, acesta a oferit un pronostic cu privire la imaginile politice care vor ajunge în cursa finală pentru scaunul de la Cotroceni.

Politica expansionistă a Rusiei

Specialistul a explicat că Rusia dorește să fie un partener liber și neîngrădit pentru Europa. Țara pune pe primul plan expansiunea economică, iar dorința de liberalizare a pieței s-ar putea afla printre cerințele lui Putin cu privire la încheierea războiului.

„Bazele geopoliticii exprimă cel mai coerent politica Rusiei de 200 de ani, de când este una expansionistă care are nevoie să aibă ieșire la gurile Dunării, să aibă legătură cu Germania și un control în așa fel încât toată zona Europei să fie un eurasianism. Rusia are nevoie să fie partener liber neîngrădit în expansiunea cel puțin economică pe care vrea să o aibă în această zonă. Ea consideră că nu se poate dezvolta dacă nu are acces la populația bogată a Europei și trebuie să-și vândă produsele liniștit în Europa.

Embargoul afectează Rusia și aceasta se simte hărțuită. România nu este o piață pentru Moscova, este nesemnificativă. Dar, important este o tratare relativ egală și a Rusiei, care are sentimentul de frustrare. Ea spune… v-am eliberat de fasciști și voi acum vă întoarceți împotriva noastră. Noi v-am făcut fabrici, uzine, blocuri, v-am luat de la țară la oraș, v-am modernizat societățile și voi acuma începe să ne considerați pe noi cei mai mari dușmani, când noi v-am făcut bine. Voi trăiți conform viziunii noastre postbelice. Terminați cu ranchiuna și hai să purcedem la afaceri, spun rușii ”, a povestit Bruno Ștefan.

Europa de Est, un pion important

Potrivit discuțiilor din podcast, este posibil ca Vladimir Putin să vrea România sub influența sa. Totuși, specialistul a explicat că Trump nu va permite acest lucru, având în vedere strategia republicană. În această guvernare de la Casa Albă, România este privită ca un templu de care nimeni nu se va atinge.

„Trump îi va da ceva lui Putin, dar nu România. Tradițional, Partidul Republican are o protecție mai mare față de Europa de Est. Partidul Democrat a împins-o într-o stare de conflict. Politica democrată a creat disensiuni între țările din est față de Rusia. Mereu au căutat să-i pună pe unii din est împotriva rușilor și să împingă Rusia să nu mai năvălească. Atunci, au făcut Europa de Est o zonă tampon pe care o și întorc împotriva rușilor ca un tăvălug. Republicanii au o altă atitudine, ei vor să îmbogățească zona”, a spus specialistul.

Responsabilitate mare pe umeri

Bruno Ștefan a precizat că Trump are acum o responsabilitate mare pe umeri. Acesta trebuie să oprească o posibilă izbucnire a celui de-al Treilea Război Mondial. „Culoarul tradițional dat de pacea de la Primul Război Mondial avea în vedere construirea a trei țări mari: Polonia, România, Iugoslavia. Acestea trebuia să fie îmbogățite ca să devină terenul pe care să se joace afacerile. În așa fel încât, să nu-și mai dorească Rusia să se ducă până la Atlantic. Așa a fost gândit planul după Primul Război Mondial.

A fost o dezvoltare puternică în toate aceste trei țări care au fost culoarul celor 3 mări, numai că nu s-a mai investit mai departe. De ce republicanii vor să țină Europa de Est protejată? Pentru că cele două războaie mondiale au pornit din est și nu trebuie să mai pornească. Trump are acum o spaimă. El trebuie să oprească un al Treilea Război Mondial”, a povestit acesta.

Sociologul a explicat că, potrivit cărților sale, dorința de pace a lui Trump este dictată de aspecte religioase. „S-a încleștat populația legată și de Israel și de temerea că pornește un război mondial. El se simte dator să facă pace ca o obsesie, după mine, religioasă, pe care Trump și-o exprimă în cărțile lui. De asta eu cred că, deși ne speriem că ne dă rușilor, per ansamblu, el va aduce pacea”, spune Bruno.

Rusia vrea România?

Guvernarea republicanilor va aduce lucruri foarte bune pentru România. „Ne va fi mai bine ca niciodată. Eu văd în guvernarea republicanilor o șansă. România este privită cel puțin ca un templu de care nu se atinge nimeni, la fel cum văd și Polonia, o zonă în care vin și își depozitează averile. Nu ne atingem, aici depozităm lucrurile, ne batem în alte părți, pentru că aici am bătut palma și cu americanii și cu chinezii că nu mai ducem conflicte. Două conflicte mondiale au pornit din zonele acestea”, a spus sociologul.

Specialistul a precizat că toate acțiunile și declarațiile administrației Trump către România sau Polonia au un scop clar. Este vorba de ruperea influenței democrate. „Românii și polonezii sunt cele mai pro-americane țări din Europa. Ne ploconim în față lor, fie democrați, fie republicani, noi suntem filo-americani. Când au fost democrații, i-am văzut ca stăpâni, nu ca niște parteneri. Nici nu putem, suntem micuți față de ei.

Ne îndreptăm spre americani care or fi stânga sau dreapta, nu mai contează, mai buni decât rușii. Dar, Trump vrea să rupă legăturile, relațiile pe care le-am văzut și la noi, la diplomații noștri, legate de democrați. Trump vrea să pună la punct și să ducă la dispariția unui tip de influență a democraților. El vrea să oprească valul democraților”, explică Bruno Ștefan.

Anularea alegerilor din România

Multe persoane influente din politica internațională au criticat puternic lucrurile întâmplate în România. Mai exact, este vorba despre anularea turului II al alegerilor. „Când s-au mai anulat alegerile în lume? Este o încălcare a democrației. A fost o intervenție brutală în jocul acesta, poate și de la ruși, poate și cine a mai susținut acest curent suveranist. Noi simțim agresiune când vin valuri de genul acesta atât de neobișnuite, să sară de pe ultimul loc pe primul, fără să vezi cum.

Dar până la urmă, trebuie să iei de sacru votul, chiar dacă a fost manipulare. Trebuie să-l pedepsești pe acela care trebuia să păzească. Iohannis i-a premiat pe generalii care se ocupau de așa ceva. Adică a fost mână în mână cu ei. Aici este o neregulă, ceva mult prea putred”, a spus expertul.

Administrația Trump și apropiații președintelui au criticat anularea alegerilor. Totuși, specialistul a explicat că, deși alegerile vor fi organizate în luna mai a acestui an, va mai exista cale de dialog cu administrația Trump. „Întotdeauna este cale de dialog în diplomație cu oricine. Eu n-am îndoială de lucrul acesta. Problema noastră este că diplomația României a ajuns atât de caricaturală, la fel cum a ajuns și politica, pentru că nu o mai fac experții.

Avem diplomați care nu sunt de carieră și își dau cu părerea despre politica externă, indivizi care n-au citit o carte de diplomație, care nu cunosc aproape nimic. N-au nevoie de niciun specialist în sociologie electorală, fac politică după ureche. Ne critică că am anulat turul II, pe bună dreptate. Vom organiza pe 4 și 18 mai din nou alegeri și urmează un dialog diplomatic. Noi avem foarte mulți oameni apropiați de Trump”, a explicat Bruno Ștefan.