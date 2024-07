International Planurile lui Donald Trump, după tentativa de asasinat. Urmează un moment de răscruce







Statele Unite. Deși a fost la un pas de a fi omorât, Donald Trump nu are de gând să se izoleze și nici să renunțe la campania sa electorală. Consilierii săi au anunțat ce planuri are fostul președinte al SUA în următoarea perioadă.

Planurile lui Donald Trump, după tentativa de asasinat: Așteaptă cu nerăbdare

Principalii consilieri ai lui Donald Trump au confirmat că fostul președinte va continua să participe la convenția republicană programată să aibă loc săptămâna viitoare în Wisconsin, în ciuda incidentului de la mitingul său de campanie din Pennsylvania. Chris LaCivita și Susie Wiles, consilierii principali ai campaniei Trump, au emis o declarație în care au subliniat că Trump se simte bine și este recunoscător forțelor de ordine și primilor respondenți pentru reacția rapidă în cazul incidentului. Aceasta confirmă hotărârea lui Trump de a continua să participe activ la evenimentele de campanie electorală, în ciuda îngrijorărilor generate de securitate.

Deși incidentul de la mitingul din Pennsylvania a fost grav, implicând rănirea lui Trump și a altor persoane, consilierii săi au evidențiat faptul că fostul președinte își va continua angajamentul față de agenda sa politică și va participa la convenția republicană, un eveniment crucial în strategia sa electorală. Acest anunț subliniază determinarea lui Trump de a nu se lăsa intimidat de astfel de incidente și de a-și continua mobilizarea susținătorilor pentru alegerile viitoare.

"Președintele Trump așteaptă cu nerăbdare să vi se alăture tuturor în Milwaukee, în timp ce vom continua convenția noastră pentru a-l nominaliza ca cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite. Ca nominalizat al partidului nostru, președintele Trump va continua să împărtășească viziunea sa de a face America măreață din nou", au adăugat aceștia, potrivit paperinsider.com.

Donald Trump va fi nominalizat oficial de partidul său pentru alegerile prezidențiale

Convenția republicană este programată să înceapă luni, iar Donald Trump este așteptat să accepte oficial nominalizarea partidului său și să susțină un discurs important joi seara.

Cu toate că a fost implicat într-un incident grav la un miting în Butler, Pennsylvania, unde a fost ținta unei tentative de asasinat, Trump a demonstrat determinare și intenția de a-și continua implicarea în campania electorală.

Agenții Secret Service au intervenit rapid după ce au răsunat focuri de armă, iar Trump a fost evacuat de pe scenă cu urme de sânge vizibile pe față și pe urechea dreaptă.

Mesajul fostului președinte după atac

La scurt timp după ce a primit îngrijiri medicale, Donald Trump s-a adresat americanilor pe rețelele de socializare

„Vreau să mulțumesc Secret Service și tuturor forțelor de ordine pentru reacția lor rapidă la atacul armat care au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important – doresc să transmit condoleanțele mele familiei persoanei de la miting care a fost ucisă, precum și familiei unei alte persoane care a fost grav rănită.

Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în țara noastră. Nu se știe deocamdată nimic despre atacator, care acum este mort.

Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Am știut imediat că ceva nu este în regulă, pentru că am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat glonțul străpungând pielea. A fost o sângerare abundentă, așa că mi-am dat seama atunci ce s-a întâmplat.

Dumnezeu să binecuvânteze America” – a scris Donald Trump în postare.