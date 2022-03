Planul monstruos al lui Vladimir Putin! Pune la pământ toată Europa. Decizia care tocmai a fost luată la Kremlin

Europa de Vest întâmpină o situația dificilă. În timp ce Uniunea caută soluții pentru a deveni independentă energetic, iată că Rusia face o mișcare categorică. Fluxul de gaze prin gazoductul Yamal-Europa a fost oprit marți, potrivit datelor de la granița dintre Polonia și Germania. Restul conductelor, inclusiv Nord Stream 1 prin Marea Baltică, aveau un flux stabil.

Datele furnizate de operatorul Gascade arată un flux, până miercuri dimineață, de 4,3 milioane de kilowați-oră (kWh/h) către Polonia din Germania prin gazoductul Yamal-Europa. Debitele prin Nord Stream 1 au fost constante la 71.952.390 kWh/h, au arătat datele operatorului, citate de Reuters.

Rusia a lansat amenințări cu privire la întreruperea de furnizare a gazelor către Germania în urmă cu o săptămână, atunci când sancțiunile au început să fie din ce în ce mai dure. De asemenea, autoritățile de la Moscova avertizează că prețul petrolului va ajunge la peste 300 de dolari barilul.

În ciuda acestor avertizări, prețul petrolului a continuat să scadă marți, atingând cel mai redus nivel din ultimele săptămâni. Această scădere a fost înregistrată după ce discuțiile dintre Rusia și Ucraina au început să meargă într-un punct pozitiv. De asemenea, scăderea prețului petrolului a fost influențată și de creșterea numărului de cazuri de COVID-19 în China, fapt care a alimentat îngrijorările referitoare la încetinirea cererii, potrivit Reuters.

Prețul gazelor naturale înregistrează scăderi

Cotația barilului de ţiței Brent din Marea Nordului a scăzut cu 4,4%, la 102,16 dolari, după ce în sesiunea anterioară atinsese 100,05 dolari. Cotația barilului de ţiţei WTI american a coborât cu 4,58%, la 98,43 de dolari, tranzacţionându-se pentru prima dată de la 1 martie sub 100 de dolari. La începutul acestei săptămâni, ambele cotații au scăzut cu peste 5%.

Europa a început și ea să înregistreze scăderi în ceea ce privește prețul de referință a gazelor naturale. Trendul descendent a început să apară încă de săptămâna trecută, în condițiile negocierilor dintre oficialii ruși și ucraineni, potrivit Bloomberg, citat de Agerpres. La bursa de la Amsterdam, cotațiile futures la gaze cu livrare în luna următoare au scăzut luni cu până la 16%.

Europa și-a anunțat intenția de a deveni independentă față de gazul rusesc și dorința de a reduce importul cu două treimi chiar din acest an. Cu toate acestea, blocul comunitar încă are nevoie de acest import, pentru a reumple depozitele aflate în prezent sub media multianuală.

Războiul din Ucraina nu a afectat doar prețul la gaze naturale, ci la toate materiile prime, inclusiv cereale. Sancțiunile menite să izoleze Rusia au început să fie simțite și în Occident.