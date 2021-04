Beijingul pune în siguranţă o industrie de 49 de miliarde de dolari: sistemul său bancar. Și face acest lucru printr-un proiect de reformă dedicat celor cinci bănci „prea mari pentru a da faliment”, proiect care va intra în vigoare la 1 mai. Teama de eșecul sistemului este puternică pentru o Chină care promite stabilitate, politică monetară prudentă și piețe deschise.

Un raport din 2020 al State Administration of Foreign Exchange (SAFE) dezvăluie că în China s-a revărsat un râu de bani, o destinație care a atras investiții străine în valoare de 520,6 miliarde de dolari, cu 81% mai mult față de 2019.

Anomaliile băncilor chineze

Investițiile directe au crescut cu 14%, iar piața financiară a atras 257,7 miliarde de dolari (+73%). Fluxurile directe ale obligațiunilor chineze au crescut cu 86%, până la 190,5 miliarde, în timp ce acțiunile au atins 64,1 miliarde USD (+43%).

Numai că în China recordurilor sistemul bancar nu funcționează așa cum ar trebui. Banca Centrală a impus cu mult timp în urmă condiții precise celor mai mari institute de credit – printre care Banca Industrială și Comercială China Ltd., Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. și Agricultural Bank of China Ltd – tocmai pentru că sunt „prea mari pentru a da faliment”.

Aşa cum a anticipat IlSole24Ore, întregul sistem va fi împărțit în cinci categorii care vor trebui să acopere cu cote diferențiate între 0,25% și 1,5% din rapoartele prevăzute pentru fiecare.

Banca centrală, în colaborare cu China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), a emis un proiect al regulamentului care urmează să intre în vigoare luna viitoare. Scopul este, la fel ca întotdeauna, cel de a limita riscurile sistemice.

Capitalul de bază trebuie anulat

În general, băncile vor trebui ca până în 2024 să găsească o sumă egală cu 6,5 trilioane de yuani (990 miliarde de dolari) pentru a securiza sistemul ferindu-l astfel de pericolul falimentelor în lanț care ar putea destabiliza întregul sistem.

CBIRC cere ca cele mai mari bănci să aibă un raport de 11,5%, în timp ce cele mai mici, un raport de 10,5%.

Chiar dacă va trebui să se aștepte lansarea definitivă a regulamentului, un fapt este cert: trecerea de la cuvinte la realizări concrete este extrem de dificilă. O dovadă în acest sens soseşte din sectorul Fintech, unde noile reguli care au afectat puternic în primul rând Alibaba și Ant Financial îi încearcă acum şi pe concurenții acestora.

Bani cash pentru cei care raportează fraude

Și pentru a face curat pe piețe, Beijingul recurge și la informatori: autoritatea chineză CSCR oferă recompense între 300 de mii de yuani (45.690 de dolari) şi 600 de mii de yuani persoanelor care raportează nereguli. Până acum, au fost vizate cinci cazuri de companii listate în Shenzhen: Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd. Ji Yiao Holding Group Co. Ltd., Dalian Tianbao Green Foods Co. Ltd eliminate de pe liste și alte două active pe piața secundară.