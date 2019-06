Primul mesaj al lui Vlad Plahotniuc după ce a părăsit Republica Moldova. „Cred că am luat cea mai bună decizie”

După ce Partidul Democrat din Republica Moldova a anunţat vineri că se retrage de la guvernare, în contextul crizei politice de la Chişinău, liderul formaţiunii politice, Vlad Plahotniuc a postat pe Facebook un mesaj prin care spune că nu va părăsi scena politică, urmând să formeze o opoziţie activă în timp ce se află în exil.





„Decizia de a ne retrage de la guvernare și a merge în opoziție înseamnă o nouă etapă pentru PDM, una care ne va permite să putem lucra mai mult asupra modului nostru de a face politică, să lăsăm într-o parte ceea ce nu a funcționat bine și să venim cu noi idei și acțiuni”, a scris Plahotniuc.

De asemenea un alt motiv pentru care Plahotniuc a părăsit Republica Moldova este să-şi protejeze familia. Acesta are doi copii care locuiesc în Elveţia, unde liderul PDM deţine şi o vilă, pe malul lacului Geneva.

„Familia mea are nevoie mai mult ca oricând să fiu lângă ea şi eu voi sta cât este necesar, pentru ca să treacă cu bine peste aceste momente şi să se simtă în siguranţă. Este dreptul meu să iau toate măsurile pentru a mă proteja şi a-mi proteja familia sau oamenii apropiaţi, aşa cum cred că e mai bine pentru ei. În această perioadă, Moldova nu este o ţară sigură, iar asta nu din cauza posibilelor dosare inventate de oponenţi, dar din cauza unora care îşi doresc să o preia cu forţa", a mai spus Plahotniuc.

„Până voi reveni acasă, am discutat în aceste zile cu colegii ce trebuie făcut pentru ca Partidul Democrat să activeze cât mai eficient mai departe. Am stabilit că vom face o opoziţie activă şi nu vom permite preluarea Republicii Moldova de către grupări de interese din afara ţării", a adăugat acesta.

Totodată, Plahotniuc a mai spus că retragerea de la guvernare a fost cea mai bună decizie în situaţia actuală din ţară.

„Decizia Partidului Democrat de a se retrage de la guvernare a fost luată încă de marți, însă am dorit să o implementăm prin dialog cu celelalte partide și într-un mod legitim. Am stat până vineri să așteptăm aceste discuții, dar partidele au refuzat dialogul. În aceste condiții, a trebuit să luăm o decizie, care să nu adâncească și mai tare criza. Cred că am luat cea mai bună decizie în situația respectivă, însă ea nu este una prin care am abandonat obiectivele noastre sau i-am abandonat pe moldoveni, dimpotrivă, este una care ne duce și mai aproape de ei și împreună vom reveni la guvernare pentru a continua lucrurile bune începute. Cred că asta se va întâmpla curând, poate prea curând, nu o să ne rămână timp suficient ca să facem reorganizarea activității noastre politice, așa cum ne propunem”, a scris Plahotniuc

