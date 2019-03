Plagiatorii eliminați de SRI declanșează un război politic!

Profesorul Adrian Ivan, rectorul Academiei Naționale de Informații, a reacționat după declarațiile ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, în legătură cu desființarea școlii doctorale.





„Am citit cu interes declaraţiile doamnei ministru şi la început nu ne-a venit să credem. Asta pentru că ne-am exprimat în spaţiul public intenţia de a face reforma în şcoala doctorală a Academiei. Şi nu numai am declarat, ci am şi făcut. Am declanşat un proces de evaluare a tuturor tezelor de doctorat. Verificările noastre sunt finalizate, iar noi am ajuns la concluzia că 40 de astfel de teze de doctorat sunt suspectate de plagiat. Sigur, cele 40 de persoane care au semnat acele lucrări au prezumţia de nevinovăţie până la decizia finală a CNATDCU. Acum, în acea declaraţie (interviul Ecaterinei Andronescu-n.r.), ei sunt acuzaţi că au plagiat, dar în realitate ei sunt numai suspecţi de plagiat. Au toate drepturile să se apere”, a declarat acesta pentru adevarul.ro.

„Această declaraţie a domnei ministru pare o antepronunţare în condiţiile în care nici măcar nu s-a făcut o evaluare a şcolii doctorale şi nici măcar nu am depus cererea de evaluare. Pe această cale vreau să mă adresez şi domnului Sorin Câmpean, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, să convoace o şedinţă pentru a avea o opinie în acest caz. Pentru că putem constata o imixtiune într-un proces care se dorea transparent. Dar acum mie mi se cere ca, până pe 5 aprilie, să depun dosarul de evaluare a scolii doctorale, dar deja am o sentinţă”, a mai declarat acesta.

Ecaterina Andronescu a declarat recent că i se pare „neacceptabil” ca o școală doctorală în care 45 din cele 85 de teze de doctorat susținute în instituție sunt plagiate, să mai funcționeze.

„Aici exprim un punct de vedere personal, pentru că ARACIS-ul trebuie să vină şi să spună analizând fiecare criteriu. Mie mi se pare inacceptabil ca o astfel de şcoală să mai funcţioneze, în condiţiile în care au asemenea situaţii”, a declarat Ecaterina Andronescu.

În urmă cu trei ani, Emilia Şercan a explicat, în cadrul unui editorial, modul în care Ecaterina Andronescu l-a propulsat în carieră pe Oprea, fostul ministru al Afacerilor Interne.

Şcoala Doctorală în Ordine Publică şi Siguranţă Naţională de la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"a fost, practic, înfiinţată pentru a-l ajuta pe Oprea să primească titlul de doctor, susţinea jurnalista Emilia Şercan. Tot ziarista este cea care a demonstrat că întreaga lucrare a celui care pe atunci era ministru de Interne și vicepremier nu conținea niciun citat cu ghilimele. Teza de doctorat a lui Gabriel Oprea, intitulată „Plângerea prealabila - perspectiva istorica”, a fost susținută de Oprea în anul 2000, la Facultatea de Drept a Universității din București și îl are coordonator pe Ion Neagu, fost senator PSD, avocat penalist în portofoliul căruia se află clienți din lumea politică, de la Adrian Năstase la Dan Ioan Popescu și fost rector al Universității private Nicolae Titulescu.

"2002 va rămâne în istoria educației din România ca anul de înfiinţare a primului domeniu doctoral care nu corespunde niciunei ştiinţe: Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. La pachet cu acest nou sector "academic" au venit şi înfiinţarea primei şcoli doctorale de specialitate, la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", dar şi abilitarea primilor trei conducători de doctorat în această ramură de cercetare: Gabriel Oprea, Costică Voicu şi Ioan Dascălu. Ministrul Educației care a aprobat, prin ordin, toate aceste premiere este Ecaterina Andronescu.", este unul din pasajele care au creat revoltă în rândul opiniei publice.

Adio, ora 8 la SCOALA! Se schimba ORA DE START a cursurilor! Schimbarile anuntate de Ministrul Invatamantului!

Pagina 1 din 1