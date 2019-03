Motivul pentru care Victor Pițurcă nu va mai antrena în fotbalul românesc: „Nu mai are rost...”

Victor Pițurcă (62 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a se întoarce la o echipă de club din țară.





După cele trei mandate de selecționer al României și unul la naționala U21, Victor Pițurcă a anunțat că este aproape sigur că nu va mai antrena în prima ligă din țară. Iată de ce:

„Îmi este dor, nu pot să ascund lucrul asta pentru că tot fotbal consum în fiecare zi, dar în prima ligă din România 99% nu mă mai întorc pentru că am avut o viaţă tumultoasă, sigur nu foarte mult la club, la club am antrenat opt ani, mai mult la naţionale, în jur de 12 ani.

În fotbalul românesc nu mai are rost pentru că nu există profesionalism şi nu mai vreau să stau stresat, să am supărări de genul asta. Dacă va fi o echipă mare, cu pretenţii. din Orient, pentru că tot în Golf m-aş întoarce... Am primit destule oferte din România, am şi anunţat asta”, a spus Piţurcă.

În cariera sa de antrenor, Victor Pițurcă a pregătit doar trei echipe la nivel de club: Steaua, Universitatea Craiova şi Al-Ittihad.

NEWS ALERT! Andreea Balan, a 3-a oara la spital! ACUM e la urgenta! Primele IMAGINI! Ti se RUPE sufletul

Pagina 1 din 1