Ministrul Sorina Pintea vorbește despre spitalele regionale. Când va începe construcția lor

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, marți, că nu se pune problema ca spitalele regionale să nu se construiască, doar că „se va amâna puțin construcția” lor, fără a da o dată certă.





„Guvernul României și-a asumat, prin program, construcția a opt spitale regionale. Trei dintre acestea vor fi construite cu fonduri europene, iar cinci prin parteneriat public-privat. Eu am vorbit despre cele trei care urmează să fie construite cu fonduri europene și am pornit de la premisa că estimările făcute de consultanții străini, ai Băncii Europene de Investiții, au adus valoarea unui spital la 400 de milioane de euro. Europa finanțează 50 de milioane de euro în această etapă. De aceea s-a aprobat, la nivelul Guvernului, un memorandum prin care propunem fazarea, adică construcția în două etape. În prima etapă, în această perioadă de finanțare, să facem licitațiile pentru proiectare, pentru achiziția de echipamente, de pregătire a angajaților, urmând ca în următoarea etapă de finanțare să solicităm și bani mai mulți și să începem construcția efectivă. Pentru că spitalul este estimat la 400 de milioane de euro - construcție plus dotare.

Hotărârea de Guvern prin care se propunea înființarea a trei spitale regionale cu fonduri europene prevedea 100 de milioane de euro pentru un spital, doar construcția. Din 2014 până în 2018 nimeni nu a avut această discuție și nu s-a gândit.

Acum nu se pune problema să nu le construim, doar că se va amâna puțin construcția lor”, a declarat Sorina Pintea într-o intervenție telefonică la B1 TV.

