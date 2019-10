Răzvan Cuc a îndepărtat-o din funcția de manager al TAROM pe Daniela Mădălina Mezei, deși fusese numită de numai 5 luni!

Emil Dobrovolschi este pilot TAROM, dar și soțul purtătoarei de cuvânt a președintelui Klaus Iohannis. Într-o postare pe Facebook, acesta se declară revoltat de situația de la compania de stat.

„Noi, piloții, nu facem politică. Pilotăm avioane și ducem pasageri la destinație, în siguranță. Am tăcut și ne-am înghițit amarul când ne-au pus șefi tot felul de mercenari și oameni fără nicio experiență, când analfabeți care scriu „mi-au” într-un cuvânt au ajuns mari șefi în minister și „aveau grijă de aviație”. Am tăcut văzând compania TAROM alungată din birourile din Otopeni încât am ajuns să stăm pe canapele, pe holuri, în timp ce în birourile noastre stau companii concurente. Acum, politrucii ne schimbă din răzbunare al patrulea manager general, unul crescut în TAROM și care are cu adevărat planuri de viitor. Și NOI TĂCEM???”, este mesajul postat pe Facebook de soțul Mădălinei Dobrovolschi.

Din câte se pare, la conducerea TAROM va ajunge Valentin Gvinda, pilot în cadrul companiei.

