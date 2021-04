Fluxul de pe piața criptomonedelor este foarte dinamic. Valoarea monedei virtuale bitcoin depășește ea singură 1 bilion de dolari, relatează Bloomberg, citată de AlJazeera. Prețul monedei bitcoin s-a dublat anul acesta, iar următoarele cele mai mari monede virtuale au o valoare combinată de circa 422 miliarde de dolari. Pentru prima oară de la lansarea acțiunilor cu criptomonenede, valoarea totală de piață a acestora a depășit 2 bilioane de dolari. Practic s-a dublat în aproape două luni pe fondul unei cereri instituționale.

Bitcoin, cea mai mare monedă virtuală dintre cele peste 6,600 de monede tranzacționate de CoinGecko, valorează peste un billion de dolari după ce prețul său a crescut mai mult decât dublu în 2021, până la valoarea de 58.858 dolari. Cele mai mari monede virtuale — Ether, Binance Coin, Polkadot, Tether și Cardano — au o valoare combinată de aproximativ 422 miliarde de dolari.

Bitcoin a traversat momente dificile după ce investitorii instituționali au mizat pe criptomonede pentru accelerarea profitului în cash, pe o piață mondială cu niveluri ale dobânzii aproape zero.

Tot mai multe companii mari, în frunte cu Tesla, investesc în criptomonede

Tesla Inc. a investit 1 miliard dolari în Bitcoin și a început să accepte plățile în monede virutale pentru autoturismele sale. Gigantul Morgan Stanley a recomandat unora dintre cei mai bogați clienți ai săi să includă criptomonedele în portofolii, iar alte firme, de la Mastercard Inc. la PayPal Inc., au avansat în tentativa de a se orienta spre bitcoin.

Bitcoin a crescut luni la Grayscale Bitcoin Trust, cel mai mare deținător mondial de criptomonede, care gestionează fonduri de 34 miliarde de dolari. Compania a anunțat că intenționează să se transforme într-un fond de schimb comercial trust.

Săptămâna trecută, Coinbase Global Inc., cel mai mare actor din SUA de pe piața tranzacțiilor de monede virtuale, a declarat că urmează să plaseze acțiunile sale la finalul lunii aprilie pe Nasdaq în vederea listării directe. Potrivit Ziarului Financiar, bitcoin a crescut cu peste 100% în 2021, în timp ce ethereum a câştigat aproape 190%.