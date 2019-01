Concert exploziv Phoenix, la Hard Rock Café în București

Pe 4 ianuarie 2019, legendara trupă Phoenix se întoarce în fața publicului cu un proiect inedit: o sinteză între ciclul „Anotimpurilor”, prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume”, și „Rapsodia 1”, emblematică pentru muzica lui George Enescu.





Concertul se vrea o reiterare a celui de acum doi ani, din 2017, când membrii formației care a scris 57 de ani de istorie rock au încercat o sinteză între celebrele „Anotimpuri”, din timpul celor care „ne-au dat nume” (muzică arhaică, cu trimiteri profunde, dar trăită prin forța instrumentelor moderne) și sensibilitatea clasică a marelui compozitor Enescu.

Proiect de înaltă ținută cultural, însă fără pretenții exclusiviste, „Sinteza” își propune a fi un concert caracterizat prin accesibilitate, în pofida metaforei, prin viziune și profesionalism. Și de data aceasta, Nicu Covaci și trupa vor încânta publicul cu acordurile rock și ethno-rock care au transformat formația Phoenix în unicat la nivel național, mesajul, ca întotdeauna, fiind unul de chemare spre rădăcini cultural, astăzi lipsite de atenție.

Concertul va avea loc la Hard Rock Cafe în 4 ianuarie, la ora 22:30. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro și în rețeaua IaBilet. Pot fi procurate și în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/rețea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (în intervalul orar: 18:00 - 22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet, dar și pe terminalele Selfpay din toată țara.

Online pe www.iabilet.ro, puteți plăti cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfârșitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde în țară.

„Les Elephants Bizarres”, concert de pomină în București, pe 5 ianuarie

Concert de zile mari vineri, pe 5 ianuarie, la Hard Rock Café, acolo unde trupa trupa „Les Elephants Bizarres”, revelația anului 2014, când, urmare a unor prestații uluitoare pe scenele mai multor cluburi din țară, a fost invitată să cânte la importante festivaluri autohtone și să deschidă concertele unor importanți artiști internaționali precum Billy Idol și James Blunt, va da tonul distracției.

Trupa și-a făcut intrarea în forță în peisajul alternativului bucureștean cu primul lor single, „Hello! Says the Devil!”, rămas pe locul 1 în topuri multe săptămâni consecutive și cu LP-ul lor de debut, „Hello”. Până în 2012, trupa a concertat în cluburile din întreaga țară și a lansat mai multe single-uri de mare succes, precum „Smile” (2011), „Wish You Were Here” (2012) sau „Nu mă opri”, ultimul, devenit în scurt timp hit, fiind prima piesă alternativă cu versuri în limba română ce a stat în topurile unui radio românesc mainstream câteva săptămâni la rând. Concertul de vineri începe la ora 22:30. Prețul biletelor variază între 30 de lei, loc la masă în sală sau în picioare, în imediata vecinătate a scenei, și 40 de lei, loc la masă în fața scenei.

