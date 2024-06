Monden Philippe Leroy, o legendă a cinematografiei mondiale, a murit. A jucat în filmul „Sandokan”







Philippe Leroy, legendarul actor care a jucat în peste 200 de filme și seriale TV, a murit. Actorul era foarte cunoscut mai ales pentru rolul său în filmul „Sandokan”.

Philippe Leroy s-a născut în Paris în 15 octombrie 1930, având numele de Philippe Leroy-Beaulieu, care avea să aducă omagiu familiei sale de aristrocați care avea cinci generații de soldați și ambasadori în urma lui

Philippe Leroy a fost un mit al cinematografiei mondiale, el spunea la vârsta de 90 de ani că a construit cinci case cu mâinile sale.

„Am construit cinci case cu mâinile mele. În ultima casă, unde am locuit cu soția mea Silvia și cu familia mea, nu există nicio bucată de plastic, doar bucăți de lemn la care am lucrat eu cu mâna mea. La fel cum am făcut cu toată viața mea”, a spus marele actor.

La 17 ani, tânărul Leroy a plecat cu o navă spre America

După această aventură, s-a întors în Franța și s-a înrolat în Legiunea Străină, unde a luptat în Indochina și Algeria ca parașutist, în ciuda faptului că nu a sărit din avion până la vârsta de 50 de ani. El va rămâne în istorie și pentru cele 2000 de sărituri pe care le-a realizat până la vârsta de 80 de ani.

Jacques Becker l-a introdus pe Philippe Leroy în lumea cinematografiei, distribuindu-l în filmul „Groapa”, care i-a adus un succes mondial. Printre cele mai notabile filme ale lui Philippe Leroy se numără „Șapte oameni de aur” (1965), „Ce noapte, băieți!” (1966), „Noaptea e făcută pentru… a visa” (1968), „Bună seara, doamnă Campbell” (1968), „Sandokan – Tigrul Malaeziei” (1976) și „Nikita” (1990).

Philippe Leroy a ajuns în Italia

„Yanez sunt eu. Este un personaj care mă bântuie. Jucându-l, am simțit că îmi retrăiesc viața. Cele șase luni pe care le-am petrecut între Malaezia și studiourile de la Bollywood au fost însă cele mai extraordinare din întreaga mea carieră. Încredințându-mi acest rol, Sollima mi-a făcut un cadou’, a spus Leroy despre rolul său din Sandokan.

După ce a plecat de tot din Franța, Philippe a ajuns în Italia, unde, datorită cunoștințelor pe care și le-a făcut în Franța la teatru, Vittorio Caprioli și Franca Valeri, a ajuns astfel să aibă un rol în filmul „Lions in the Sun” în 1961. În acest film, marele actor a ajuns să își exploreze manierele și aerul de gentlemen, scrie ilmessaggero.it.