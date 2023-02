Petrolul rusesc este vândut cu mult peste plafonul de preț al UE, spun cercetătorii

Într-o lucrare intitulată „Evaluarea impactului sancțiunilor internaționale asupra exporturilor de petrol rusesc”, cercetătorii de la Universitatea Columbia, Universitatea din California și Institutul de Finanțe Internaționale au estimat că petrolul rusesc s-a vândut la un preț mediu de 74 de dolari pe baril în luna în care a intrat în vigoare plafonul de preț. Exporturile provenite din hub-urile rusești din Oceanul Pacific, care sunt esențiale pentru comerțul cu China, au avut un preț mediu și mai mare, de 82 de dolari pe baril.

Acest lucru este contrar altor estimări, care susțin că economia Rusiei a suferit o lovitură uriașă după ce au fost impuse sancțiuni anul trecut. Potrivit datelor Argus Media, țițeiul emblematic al Rusiei – de calitate Urals – se tranzacționa la începutul lunii ianuarie la 37,80 dolari pe baril, mai puțin de jumătate din prețul petrolului de referință internațional Brent, care se tranzacționa în jur de 80 de dolari pe baril.

„Flota fantomă” transportă aproximativ 50% din petrolul rusesc

Această diferență se datorează în mare parte faptului că Rusia a oferit aliaților săi reduceri importante la țiței după ce sancțiunile UE au fost impuse la sfârșitul anului trecut. În timp ce veniturile rusești din petrol au fost „reduse substanțial”, celelalte produse petroliere ale Rusiei nu au fost reduse la acest nivel.

În plus, cererea din afara UE pare să fie ridicată, iar furnizorii de petrol rusesc nu respectă plafonul de preț occidental, au declarat cercetătorii. Aproximativ 50% din petrolul rusesc este transportat cu ajutorul flotei sale fantomă, un grup de petroliere care urmăresc să evite sancțiunile occidentale.

„Pe baza analizei noastre, concluzionăm că un obiectiv central al politicii de viitor ar trebui să fie aplicarea sancțiunilor existente asupra petrolului rusesc – împreună cu reducerea plafonului de preț al petrolului”, se arată în document.

Experții din industrie au fost sceptici cu privire la eficacitatea plafonului de preț, care ordonă ca țițeiul rusesc să fie vândut sub pragul de preț dacă furnizorii folosesc servicii de transport maritim și de asigurare occidentale. Totuși, nu există nicio modalitate ca firmele de asigurări să aplice cu adevărat aceste reguli, a declarat un oficial neidentificat al Trezoreriei SUA, adăugând că nu este „nerezonabil” ca Rusia să continue să exporte aproximativ 80%-90% din petrolul său.

Putin, care a spus că plafonarea prețurilor occidentale este „stupidă”, a subliniat, de asemenea, rezistența economiei rusești și a promis că va intensifica comerțul cu aliații pentru a compensa deficitul cererii de petrol. Kremlinul a promis în mod special să își sporească schimburile comerciale cu China, cu obiectivul de a atinge un volum comercial de 200 de miliarde de dolari în acest an.

