Monden Petrecere mare în familia lui Reghecampf. Fiul său cel mare s-a căsătorit. Imagini rare







Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, Luca Reghecampf, s-a cununat, vineri 30 august, civil cu Asiana Peng. Fosta gimnastă le-a arătat fanilor câteva imagini de la eveniment. Băiatul fostului partener al Anamariei Prodan a invitat la cununie doar apropiații.

Fiul lui Laurențiu Reghecampf s-a căsătorit

Asiana Peng a purtat o rochiță de mireasă scurtă, iar Luca Reghecampf a ales un costum foarte elegant de culoare albastră. Cei doi tineri s-au logodit în urmă cu doi ani, iar acum au făcut pasul cel mare.Mama Asianei, Silvana Peng, a crezut multă vreme că fiul lui Laurențiu Reghecampf nu are gânduri serioase cu fata ei.

Asiana i-a luat apărarea iubitului său și a spus că a plecat la Survivor pentru că nu se mai înțelea cu ea. Fosta gimnastică a recunoscut că relația cu mama ei nu este prea bună. Silvana Peng n-a reușit să o distanțeze pe fiica ei de Luca Reghecampf, chiar dacă a încercat.

Asiana Peng, scandal cu mama ei

„Ea vrea musai să mă căsătoresc, suntem ca în poveștile din 1900! Ea pe Luca mereu l-a plăcut.Nu am făcut nimic, m-am lăsat de gimnastică și mi-am văzut de școală. Am terminat școlile, acum vreau să-mi găsesc un rol în viață, nu să bâzâi.Din orice face scandal, e bipolară, acum râde, acum te ia la șuturi. Nu îi fac față, îmi ia toată energia. Am citit cărți de psihologie ca s-o înțeleg pe mama. Eu am plecat la Survivor pentru că m-am certat cu ea”, a spus atunci Asiana, pentru Click!

Cine este nora lui Laurențiu Reghecampf

Nora lui Laurențiu Reghecampf a participat la numeroase competiții naționale și internaționale, obținând numeroase titluri la bârnă și la sol, fiind medaliată cu aur la ambele categorii. Ea a participat și „Survior România”, de pe Kanal D.

În 2015, Asiana Peng a fost eliminată din lotul de gimnastică, în urma unui scandal. Atunci, ea a acuzat lotul național de rasism și corupție.