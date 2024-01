Petre Daea spune că a ajuns la facultate după ce cumnata i-a descoperit un păduche

Ministrul Petre Daea a dezvăluit cum a ajuns să se înscrie la facultate. Lucra la acel moment la Căile Ferate, 12 ore pe zi. Așa că de multe ori se mai odihnea și acolo. ”Te odihneai pe niște scânduri întinse. Se întâmpla în 1968. Ducându-mă acasă la fratele cel mare, așezându-mă în pat, evident, cumnata îmi spăla hainele.

Mă cheamă fratele în baie și mi spune ”Petrică , am găsit un păduche pe haina ta”. Sigur și eu și el plângeam. De ce? De rușine. Cum soția, iată curăță pe cumnată-său, cum eu, iată ce-i aduc în casă. Zice: ”nu e bine să mai rămâi, te rog să te duci la facultate și să te duci la una din două, ori la medicină veterinară ori la agronomie”.

Neștiind că există facultate de medicină veterinară la Timișoara, am mers la agronomie. Am plecat cu 15 zile înainte de examen, mi am depus demisia. M-am dus, m-am apucat să învăț.

Daea: ”Băgam picioarele în apă rece și capul în frigider”

M-am dus la sora mea, învățând în timpul scurt atunci, băgam picioarele în apă rece și capul în frigider. Ca să pot asimila cât mai repede, să nu-l fac pe fratele meu de râs. M-a trimis la facultate și n-am fost in stare să iau examenul. Am dat examen, am luat, nu cu notă mare. L-am luat cu 6,66”.

Dar ministrul a recuperat apoi. A învățat foarte mult, astfel încât a luat cea mai mare bursă de merit, pentru că a reușit să obțină 10 pe linie. Apoi la primul loc de muncă mergea în fiecare zi călare pe cal. În fiecare zi, ministrul spune că făcea trei lucruri: merge la muncă alături de calul său, făcea bilanțul zilei și organiza ziua următoare și își suna părinții.

Când a ajuns ministru nu a intrat niciodată pe ușa din față pentru că nu se simțea demn, intra pe ușa din spate. Și întotdeauna ajungea la muncă la ora 5 dimineața pentru că dacă ar fi plecat de acasă când soarele era deja pe cer, considera ca ziua e deja pierdută.