Peste 600.000 de noi locuri de muncă în următorii cinci ani. Care sunt meseriile viitorului

Aproximativ 645.000 de noi locuri de muncă vor fi disponibile în zona tehnică, până în anul 2027, iar multe dintre acestea nu vor fi neapărat în sfera IT.

Potrivit unui studiu publicat marți de IDC, şase din zece organizaţii active la nivel global susţin că lipsa competenţelor digitale, dar și tehnice este una dintre principalele cauze care blochează progresul.

Digitalizarea este crucială

Importanţa acestora pentru viitorul educaţiei în societatea digitală este subliniată, de asemenea, şi în cadrul Digital Futures Index, un raport realizat de Microsoft potrivit căruia statele cu un nivel ridicat de competenţe digitale în rândul cetăţenilor au economii mai competitive şi oferă o mai bună calitate a vieţii.

„Viitorul educaţiei are, aşadar, şi o componentă digitală. Astfel, programele de formare profesională care contribuie la educaţia digitală a cetăţenilor, pentru a-i ajuta pe aceştia să rămână competitivi pe piaţa muncii şi a sprijini companiile să devină mai productive şi mai eficiente, au devenit imperative.

Şi importanţa lor pentru societate creşte cu atât mai mult cu cât abilităţile de care trebuie să dispună forţa de muncă sunt în continuă schimbare, valabilitatea unei competenţe digitale fiind de aproximativ cinci ani“, se arată în studiu.

Mare nevoie de specialiști

România stă bine în ceea ce privește specialiștii IT, dar este nevoie de mai mult în viitor. „Se estimează că vor apărea aproximativ 645.000 de noi joburi pe în zona tehnică, până în 2027, în România. 70% dintre acestea ar urma să fie disponibile în mai multe ramuri ale industriei.

„România este una dintre ţările din Europa cu cel mai mare număr de absolvenţi de facultăţi cu profil tehnic, respetiv IT, automatizări, inginerie sau matematică, raportat la populaţie și are o comunitate de aproximativ 200.000 de dezvoltatori de software şi un ecosistem de startup-uri foarte bine conturat. Cu toate acestea este în continuare nevoie de şi mai mulţi specialişti în IT care să genereze inovaţie şi să ajute statul să se alăture ţărilor lidere din acest punct de vedere”, se mai arată în studiu.

În prezent, Microsoft şi compania de e-learning Ascendia derulează un parteneriat pentru digitalizarea educaţiei în România. În acest fel, metodele de predare şi întreg procesul de învăţare pot fi personalizate, iar prin îmbinarea învăţământului tradiţional şi a celui digital, elevii şi studenţii vor dobândi o pregătire mai complexă, potrivit Agerpres.