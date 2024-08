EVZ Special Peste 500 de antreprenori români și-au propus să repatrieze românii din diaspora







Marius Bostan a fondat comunitatea Repatriot, prin intermediul căreia a reușit să ajute românii din diaspora. În podcastul „Esențial”, el explică planurile pe care le are cu RePatriot și cum a reușit să aducă acasă românii plecați.

„Noi încercăm să ajutăm cu informațiile pe care le-am acumulat prin experiențele noastre. Romanian Business Leaders are în acest moment peste 500 de antreprenori din diverse domenii. Când cineva vrea să întreprindă ceva în România poate apela la noi în mod gratuit. Noi oferim analize despre situația pieței, despre ce se întâmplă în România, despre sistemul de taxe și impozite, despre cum să construiești o firmă în România și le spunem ce probleme ar putea avea și cum să le depășească. Deci cumva, RePatriot este ca o familie de prieteni la care tu apelezi și poți să-ți găsești pe cineva care să te îndrume în visul tău. În momentul când cineva ne cere ajutorul noi căutăm în grupul de voluntari RePatriot, care sunt antreprenori dedicați, și cineva încearcă să răspundă. De exemplu, dacă sunt fonduri europene pentru ideea respectivă, noi prezentăm o paletă întreagă de posibilități”, explică antreprenorul.

Copii fără părinți

Marius Bostan a fondat comunitatea RePatriot și este membru al Romanian Business Leaders, o organizație care cuprinde peste 500 de antreprenori români, iar companiile în care sunt implicați contribuie cu peste 10% la formarea PIB-ului României.

RePatriot este în prezent o mișcare uriașă care ajută românii plecați peste hotare. Marius Bostan a reușit și să organizeze numeroase conferințe prin care și-a dorit să cunoască mai bine oamenii care apelează la ei.

”Când am fondat RePatriot ne-am gândit la cei plecați că sunt semenii noștri, sunt oameni la fel ca noi și nu e normal să-și părăsească țara și să fie această dușmănie. Au plecat cu un gust amar și nu e normal. În urmcă cu 10 ani, când am fondat RePatriot, erau aproape 100.000 de copii fără părinți în România. Ne doream întoarcerea acestor părinți acasă. Noi am promovat proiectul ca ei să devină antreprenori la întoarcerea în țară pentru că au deja o calitate importantă pentru asta: curajul. Au avut curaj când au plecat din țară și capacitatea de a se adapta. Doar antreprenoriatul creează bunăstare”, declară fondatorul RePatriot.

O diasporă mai puternică

RePatriot, pe lângă ajutorul pe care îl oferă oamenilor în România, are și o influență foarte mare peste hotare. Organizația reușește să aducă românii din străinătate mai aprope unul de celălalt.

„Noi prin prin acțiunile noastre întărim comunitățile. Noi organizăm odată la ceva timp conferințe în țările în care sunt mulți români. Când mergem acolo și facem întâlniri stăm 2 zile, 3 zile. În afară de conferința directă, stăm la masă, mergem acasă la oameni. Deci, încercăm să îi punem și pe ei împreună.

De exemplu, la ultima conferință la Londra țin minte și acum s-au văzut 2 oameni care stăteau la Londra, unul de vreo 15 ani, celălalt de vreo 20 de ani. Erau foști colegi de liceu care nu se văzuseră în Londra, s-au întâlnit cu ocazia conferinței RePatriot.

De asemenea, în urma conferinței noastre s-a creat și o asociație prin care românii de acolo se întâlneau lunar și discutau diverse”, declară Marius Bostan.

Aceste conferințe sunt limitate la 100 de persoane pentru a fi mai ușor interacțiunea cu fiecare participant în parte. Oamenii de acolo sunt foarte implicați și dornici să se ajute, ne mai recunoaște fondatorul RePatriot.

Întreg podcastul poate fi urmărit aici.