Economie Peste 1 000 de agricultori afectați de secetă au cerut ajutor de la stat. Criteriile de selectare a beneficiarilor







Republica Moldova. Peste 1 000 de agricultori afectați de seceta din acest an au solicitat ajutor de la stat. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunţat că a finalizat recepționarea cererilor pentru alocarea ajutoarelor financiare destinate fermierilor afectați de condițiile naturale extreme din acest an.

Ajutorul, care prevede 100 milioane de lei (circa 5 mil de euro), va fi alocat din Fondul de intervenție al Guvernului pentru a compensa parțial pagubele suferite din cauza secetei și arșiței la culturile de grâu și porumb.

Cele mai multe cereri recepționate sunt din raioanele Cahul și Cantemir

Timp de o lună, AIPA a primit 1 063 de cereri de ajutor financiar. Cele mai multe sunt din raioanele Cahul: 143 de cereri; Cantemir: 110 cereri; Glodeni: 68 de cereri şi Orhei: 67 de cereri.

Ajutorul financiar va fi acordat acelor fermieri ale căror culturi au suferit daune semnificative. Este vorba de cel puțin 60% din recolta de porumb sau 70% din recolta de grâu, conform actelor de constatare.

Potrivit AIPA, 11 octombrie a fost ultima zi pentru depunerea cererilor de alocare a fondurilor de ajutor financiar destinate fermierilor afectați de fenomene naturale extreme în anul 2024.

Agricultorii afectați de secetă vor primi material semincer de grâu

De asemenea, agricultorii afectați de secetă vor primi gratuit material semincer de grâu. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) a emis un ordin pentru distribuirea a 400 de tone de material semincer de grâu. Măsura are scopul de a sprijini agricultorii afectați de seceta severă și de condițiile climatice dificile din această vară.

Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, a specificat că agricultorii vor trebui să depună cererile la direcțiile agricole raionale.

„Cererile pot fi depuse timp de 15 zile din momentul deschiderii apelului. Pentru fermierii cu o afectare în proporție de 70-80% se acordă 30 kg de semințe de grâu per hectar afectat. Plafonul maxim este de 8 000 kg per beneficiar. Pentru fermierii cu afectare de 81-100%, se acordă 90 kg de semințe de grâu per hectar afectat. De asemenea, fără a depăși 8 000 kg per beneficiar”, a spus ministrul Vladimir Bolea.

Pentru a beneficia de acest ajutor, agricultorii trebuie să fie proprietari, posesori sau deținători de terenuri agricole cultivate cu grâu, care au înregistrat pierderi de peste 70% din cauza secetei în 2024. Acest lucru va fi confirmat prin actele de constatare a daunelor.

MAIA a anunțat anterior că după evaluarea mai multor terenuri din sudul ţării s-a constatat că plantaţiile de porumb au fost compromise în proporţie 70-100%. Cele de floarea-soarelui au fost afectate în proporţie de 60-80%.

A doua decadă a lunii iulie a fost caracterizată de un val de căldură în continuă extindere şi intensificare. Temperatura aerului a oscilat în jur de 40°C, pe fundalul lipsei precipitațiilor.