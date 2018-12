PERSONALITĂŢILE care ne-au PĂRĂSIT în 2018. Lista este IMPRESIONANTĂ

Aretha Franklin, Dolores ORiordan, soprana Montserrat Caballe, muzicianul Charles Aznavour, astrofizicianul Stephen Hawking, vedeta gastronomiei Anthony Bourdain, DJ Avicii, scriitorul Philip Roth sunt doar câteva din personalităţile care au murit în 2018.





Iată în continuare lista cu personalităţile din lumea artistică, politică sau ştiinţifică care ne-au părăsit în anul 2018:

5 ianuarie - John Young (87 de ani). Legendarul astronaut a ajuns pe Lună şi a comandat primul zbor cu o navetă spaţială americană.

7 ianuarie - France Gall (70 de ani). Cântăreaţa franceză, autoarea hitului "Poupée de cire, poupée de son", a câştigat concursul muzical Eurovision în 1965.

10 ianuarie - Doreen Tracey (74 de ani). Fost copil star, a jucat unul dintre muschetari în "The Mickey Mouse Club" din anii 1950.

12 ianuarie - John V. Tunney (83 de ani). Campania sa pentru un loc în senatul SUA a fost sursă de inspiraţie pentru filmul regizat în 1972 de Robert Redford "The Candidate".

15 ianuarie - Dolores O’Riordan (46 de ani). Cântăreaţa a fost solista trupei The Cranberries, care a dominat anii 1990, alături de legende ca Pearl Jam, Smashing Pumpkins şi Nirvana.Edwin Hawkins (74 de ani). Starul gospel a fost celebru pentru hitul "Oh Happy Day".

17 ianuarie - Ed Moses (91 de ani). Un prolific pictor abstracţionist, a fost unul dintre fondatorii colectivului de artişti Cool School şi a influenţat scena culturală modernă din Los Angeles.

19 ianuarie - Dorothy Malone (93 de ani). Actriţă de televiziune celebră în anii 1960, mai ales prin rolul din serialul "Peyton Place".

20 ianuarie - Paul Bocuse (91 de ani). Un superstar şi ambasador mondial al gastronomiei franceze moderne, deţinător a trei stele Michelin fără întrerupere din 1965, a lansat concursul Bocuse d'Or, în 1987, la Lyon, o competiţie în care s-au afirmat mulţi bucătari ce ulterior au devenit nume mari în domeniu. Concursul Bocuse d'Or este considerat un campionat mondial al maeştrilor bucătari.

22 ianuarie - Ursula K. Le Guin (88 de ani). Scriitoarea americană a făcut parte din elita autorilor de science fiction şi fantasy şi este celebră mai ales pentru trilogia sa "Earthsea".

27 ianuarie - Ingvar Kamprad (91 de ani). Omul de afaceri a fost fondatorul Ikea, lider mondial în comercializarea de mobilier şi decoraţiuni interioare.

1 februarie - Dennis Edwards (74 de ani). Artist recompensat cu Grammy, a fost membru al celebrului grup The Temptations.

4 februarie - John Mahoney (77 de ani). Actor devenit celebru cu rolul din show-ul TV de succes "Frasier".

9 februarie - John Gavin (86 de ani). A jucat în filme ca "Spartacus" şi "Psycho", înainte de a deveni ambasador al SUA în Mexic, în administraţia Ronald Reagan.

13 februarie - prinţul consort Henrik al Danemarcei (83 de ani). A fost soţul reginei Margrethe a II-a.

14 februarie - Ruud Lubbers (78 de ani). Fost premier al Olandei, a ajutat la înfiinţarea Uniunii Europene.

24 februarie - Sridevi (54 de ani). Star la Bollywood, a jucat în unele dintre cel mai de succes filme în anii 1980 şi 1990.

28 februarie - Harvey Schmidt (88 de ani). Compozitorul "The Fantasticks", cel mai longeviv musical din istorie. A fost lansat în 1960 şi încă se mai joacă pe Broadway.

4 martie - Russell Solomon (92 de ani). Fondatorul lanţului de magazine de muzică Tower Records, a adus un element de modernitate comerţului cu muzică.

14 martie - Stephen Hawking (76 de ani). Fizicianul a fost cel mai celebru om de ştiinţă britanic al vremurilor actuale, un geniu care şi-a dedicat viaţa descoperirii secretelor Universului.

28 martie - Peter Munk (90 de ani). A fondat Barrick Gold, cea mai mare companie de exploatare a zăcămintelor aurifere din lume.

29 martie - Anita Shreve (71 de ani). Romancieră de succes, este cunoscută pentru cărţile "Soţia pilotului/ The Pilot’s Wife", "Mărturia/ Testimony" şi "Valurile iubirii/ The Weight of Water".

2 aprilie - Winnie Madikizela-Mandela (81 de ani). A fost soţie a lui Nelson Mandela şi activistă anti-apartheid.

5 aprilie - Isao Takahata (82 de ani). Regizorul japonez a fost cofondator al studioului de animaţie Ghibli şi celebru pentru filmul "Hotaru no haka/ Grave of the Fireflies".

10 aprilie - Yvonne Staples (80 de ani). Cântăreaţa americană a fost vocea baritonală din grupul The Staple Singers, care a ajuns în topurile muzicale cu hitul "I'll Take You There", în 1972, la puţin timp după ce cucerise publicul cu o altă piesă de succes, "Respect Yourself".

11 aprilie - Mitzi Shore (87 de ani), A fost proprietara clubului Comedy Store din Los Angeles şi o figură influentă a genului stand-up, timp de peste patru decenii.

14 aprilie - Milos Forman (86 de ani). Cineastul ceh este, printre altele, autorul filmelor "Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo’s Nest" şi "Amadeus", premiate cu Oscar.

17 aprilie - Barbara Bush (92 de ani). Fostă primă doamnă a SUA, soţia preşedintelui George H. W. Bush.

20 aprilie - DJ Avicii (28 de ani). Nominalizat la Grammy, a dominat muzica electronică a ultimilor ani, cu milioane de fani în toată lumea.

21 aprilie - Verne Troyer (49 de ani). A interpretat, printre altele, versiunea în miniatură a Dr. Evil, "Mini-Me", în seria "Austin Powers".

26 aprilie - Charles Neville (79 de ani). Saxofonistul a făcut parte din orchestra lui B.B. King şi apoi a devenit celebru cu formaţia Neville Brothers.

8 mai - Anne V. Coates (92 de ani). Monteur de film premiat cu Oscar, a lucrat la pelicule celebre precum "Lawrence of Arabia", "The Elephant Man" şi "Fifty Shades of Grey".

13 mai - Margot Kidder (69 de ani). A jucat rolul Lois Lane, alături de Christopher Reeve, în franciza "Superman" din anii 1970 - 1980.

20 mai - Patricia Morison (103 de ani). Actriţa a fost un nume de marcă pe Broadway şi a apărut în filme alături de Spencer Tracy şi Katharine Hepburn.

22 mai - Philip Roth (85 de ani). Autor a peste 31 de romane, a fost printre marii scriitori care nu au primit niciodată un premiu Nobel pentru literatură. Însă, autorul a primit un număr impresionant de premii literare, inclusiv Pulitzer pentru "Pastorala americană/ American Pastoral" (1997).

26 mai - Alan Bean (86 de ani). Fost astronaut, membru al misiunii Apollo 12, a fost al patrulea om care a păşit pe Lună. Ulterior a devenit pictor.

29 mai - Madiha Yousri (97 de ani). Actriţă egipteană, celebră pentru rolurile din pelicule devenite clasice în cinematografia celei de-a doua jumătăţi a secolului al 20-lea.

3 iunie - Georg von Tiesenhausen (104 ani). Era ultimul membru al echipei care a conceput rachetele cu care a fost lansat programul spaţial american, dar a lucrat anterior şi pentru nazişti.

5 iunie - Kate Spade (55 de ani). Designer de modă, celebră în special pentru genţile sale.

6 iunie - Jimmy Gonzalez (67 de ani). A fost liderul grupului Tejano Jimmy Gonzalez y Grupo Mazz, premiat cu Grammy.

8 iunie - Anthony Bourdain (61 de ani). Maestru bucătar, vedetă de televiziune care a inspirat milioane de fani cu pasiunea pentru gastronomie şi aventură.

18 iunie - Kazuo Kashio (89 de ani). Unul dintre cei patru fraţi care au fondat Casio Computer Co., compania japoneză care produce ceasurile G-Shock.

22 iunie - Vinnie Paul (54 de ani). Cofondator şi toboşar al trupei de heavy metal Pantera.

27 iunie - Joseph Jackson (89 de ani). Tatăl lui Michael Jackson, Janet Jackson şi celorlalţi fraţi, care a contribuit la lansarea unei dinastii muzicale.

29 iunie - Steve Ditko (90 de ani). Artist Marvel Comics care l-a oferit lumii pe Omul Păianjen/ Spider-Man.

5 iulie - Claude Lanzmann (92 de ani). Regizorul şi scriitorul francez, premiat cu un Urs de Aur, a fost realizatorul documentarului "Shoah". Realizată pe parcursul a 11 ani, din 1974 până în 1985, pelicula, cu o durată de nouă ore şi jumătate, este considerată unul dintre cele mai importante filme despre Holocaust din toate timpurile.

13 iulie - Nancy Sinatra Sr. (101 ani). A fost iubita din adolescenţă a lui Frank Sinatra, prima dintre soţiile acestuia şi mamă a trei dintre copiii starului.

25 iulie - Sergio Marchionne (66 de ani). Fost CEO al companiei Fiat Chrysler.

6 august - Joel Robuchon (73 de ani). Considerat "maestrul bucătar al secolului", proprietar de restaurante recompensate cu trei stele Michelin şi mentorul lui Gordon Ramsay

11 august - V.S. Naipaul (85 de ani). Născut în Trinidad, de origine indiană din partea tatălui, Naipaul este celebru pentru cărţi precum "A House for Mr Biswas" (1961) şi "In A Free State", recompensată cu premiul Man Booker în 1971

