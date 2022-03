Pericol uriaş pentru omenire! Incălzirea globală şi poluarea au făcut ravagii. ”Viaţa unuia depinde de sănătatea celuilalt”

Apele lumii se sufocă din cauza lipsei de oxigen cauzată de încălzirea globală şi poluarea umană provocată de apele uzate şi deşeurile industriale, au avertizat miercuri experţi şi diplomaţi, relatează Reuters.

Reuniunea Conferinţei ONU privind oceanele și apele din lume se va ține în Brasilia, în iunie. Experții au declarat că salvarea oceanelor este conectată cu rezolvarea nevoilor de apă potabilă şi salubritate pe uscat. Populația trebuie să înțeleagă gravitatea situației și să nu mai arunce deșeuri în mare.

”Viaţa unuia depinde de sănătatea celuilalt”, a spus Catarina de Albuquerque, şefa organizaţiei Sanitation and Water for All, un parteneriat găzduit de ONU. Creşterea temperaturii apei accelerează pierderea oxigenului care îmbunătățește viaţa marină, a avertizat ea.

O cantitate crescută de nutrienţi din agricultură, canalizare şi deşeuri industriale, inclusiv poluarea din generarea de energie pe bază de combustibili fosili, duce la pierderea oxigenului în zonele de coastă care devin ”zone moarte” pentru toate vietățile.

Singura soluție pentru a salva oceanele lumii

Rezolvarea deşeurilor de pe uscat este esenţială pentru salvarea oceanelor de la un mare pericol. Cu toate astea, guvernele nu înțeleg care este legătura, a mărturisit Albuquerque, fost raportor special al Naţiunilor Unite pentru apă şi salubrizare.

”Ecosistemele de coastă au devenit rezervoare de ape uzate şi nutrienţi, creând vaste zone fără viaţă. Deşeurile din plastic sufocă mările”, a subliniat Silvia Rucks, coordonator rezident al ONU în Brazilia, la o întâlnire organizată de ambasada Portugaliei.

Conferinţa ONU privind oceanele (UNOC) se va desfășura la Lisabona între 27 iunie şi 1 iulie şi va fi găzduită de Portugalia şi Kenya. Problema cu care oceanele se confruntă va fi discutată de specialiști.

În topul continentelor generatoare de poluare cu plastic se află Asia, cu 46%, urmată de Europa, cu 24%, și America de Nord și Sud, cu 22%. „Asta generează o problemă de lungă durată pentru mediu”, spun cercetătorii.