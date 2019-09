Iată de ce vorbele unui general al Armatei Române, fie el în rezervă, capătă o altă greutate. Constantin Degeratu a fost șef al Marelui Stat Major, astfel că orice luare de poziție a sa trebuie serios analizată și pusă în balanță cu realitățile militare din prezent.

Prezent la reuniunea „Newsweek Defense Summit 2019”, eveniment dedicat dialogului despre direcțiile strategice de apărare în condițiile noilor provocări din regiune, generalul Degeratu a tras câteva semnale de alarmă, scrie comisarul.ro: „Situația regională este dificilă, dar nu există o amenințare directă la adresa România (…) Declarațiile oficialilor români au fost că nu există amenințări militare externe la adresa României, pericolele identificate au fost interne, respectiv corupția. Asta în condițiile în care Rusia a catalogat NATO drept o amenințare la adresa securității sale și a anunțat că va acționa pentru eliminarea ei”.

Mai mult, Constantin Degeratu avertizează că este doar o chestiune de timp până ne vom pomeni cu „Armata Roșie” la Prut! „După intervenția Rusiei în Georgia, s-a dovedit că Parteneriatul strategic al acestei țări cu NATO nu are nicio valoare militară. Până la articolul 5, Tratatul NATO are patru articole care spun că apărarea națională este apanajul statelor naționale. Din 2014, Rusia este în proces de trecere de la starea de pace la starea de război. Taie bucățică cu bucățică din drepturile noastre și din teritoriul unor state. Care a fost reacția noastră? «Nu există amenințări militare externe». Nu ne băgăm în ciorba Rusiei! Ok, s-ar putea să fim în meniu la felul trei. România a renunțat la apărarea națională și ajută NATO să apere România. Dușmanul e aici și acționează împotriva noastră. Scopul este destructurarea teritorială a României. Este, din păcate, o chestiune de timp până ce vom avea soldați ruși la Prut”.

Care ar fi soluția? În opinia g-ral (r) Constantin Degeratu, este oportună „dislocarea a două escadrile de F-16 din Germania și Italia în România, dislocarea a cel puțin două divizii de rachete Patriot, dar și transferarea unui vas de luptă de dimensiuni mai mari. Avem trei nave pe care le putem înzestra cu rachete de coastă, cu rază de 300-500 km, de pe nave americane, care se dezafectează. Nu încălcăm niciun tratat. Putem face asta, dacă ne convingem aliații că este și în interesul lor”.

Prezent și el la discuții, Arnold Dupuy, de la Aspen Institute Romania, analist la Departamentul Apărării din SUA, a preluat mesajul generalului Degeratu: „Nu văd de ce nu ați cere asta SUA, chiar dacă asta ar putea fi percepută ca o provocare directă la adresa Rusiei. Nu văd de ce nu ați încerca asta”.

Te-ar putea interesa și: