La această categorie au mai fost nominalizate scurtmetrajele: „Dogs Barking At Birds” („Caes Que Ladram Aos Passaros” – Portugalia, regizat de Leonor Teles), „Reconstruction” („Rekonstrukce” – Cehia, regizat de Jiri Havlicek şi Ondrej Novak), „The Marvelous Misadventures Of The Stone Lady” („Les Extraordinaires Mesaventures de la Jeune Fille de Pierre” – Franţa/Portugalia, regizat de Gabriel Abrantes) şi „Watermelon Juice” („Suc de Sindria” – Spania, regizat de Irene Moray).

„Cadoul de Crăciun” este un scurtmetraj de ficţiune cu o durată de 23 de minute, produs de Bogdan Mureşanu, Vistor Dumitrovici şi Eduardo Moises Escribano Solera. Din distribuţie fac parte actorii Ioana Flora şi Adrian Văncică.

Acţiunea filmului se petrece în seara de 20 decembrie 1989, când o scrisoare către „Moş Gerilă” a micuţului Marius transformă seara părinţilor săi într-un coşmar, potrivit Agerpres.

Bogdan Mureşanu este un regizor, scenarist şi producător român de film, născut în Bucureşti în 1974. A scris şi regizat scurtmetrajele „Tuns, ras şi frezat” (2013), ”Negruzzi 14” (2016), ”Magicianul” (2018). Este directorul casei de producţie Kinotopia.

Scurtmetrajul „Cadoul de Crăciun” a mai fost recompensat cu marele premiu la Festivalul Internaţional de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand (Franţa, 2019), premiul Gopo 2019 la categoria „cel mai bun scurtmetraj”, menţiune specială la Festivalul de cinema mediteraneean de la Montpellier, 2018.

Cea de-a 32-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei de Film Europene, supranumite „Oscarurile europene”, se desfăşoară sâmbătă seară în Berlin.

Fondată în 1988, Academia Europeană de Film reuneşte peste 3.600 de profesionişti din industria cinematografică şi are drept scop promovarea filmului european. Galele EFA sunt organizate la fiecare doi ani în capitala Germaniei, iar în restul anilor în diverse oraşe europene.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Alexandru Cojocaru)

Te-ar putea interesa și: