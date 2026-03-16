Percepeau bani pentru cetățenie și permis auto. Angajat al Consulatului României, reținut la Cahul. Video

Republica Moldova. Două persoane, printre care un angajat al Consulatului General al României din municipiul Cahul și administratoarea unei firme, au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate că percepeau bani pentru a facilita obținerea mai ușoară a cetățeniei române sau a permisului de conducere.

Reținerile au avut loc luni, 16 martie, în urma a peste 20 de percheziții efectuate de autorități într-un dosar de trafic de influență, anchetat de Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, unul dintre suspecți se prezenta drept reprezentant al unei companii care oferea servicii de pregătire a documentelor pentru cetățenii Republicii Moldova ce doreau să redobândească cetățenia română, precum și servicii de traducere și apostilare.

Acesta le-ar fi spus clienților că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor angajați ai Oficiului stării civile din Cahul și ai Consulatului General al României din același municipiu. Astfel, bărbatul ar fi cerut și primit bani de la persoane care nu îndeplineau condițiile legale pentru a obține cetățenia română, promițând că poate influența funcționari publici pentru a grăbi eliberarea actelor de stare civilă necesare.

Mai mult, potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi ajutat unele persoane să își înregistreze fictiv viza de reședință temporară în municipiul Cahul sau în localitățile aflate în aria de competență a Consulatului General al României. Aceasta le-ar fi permis să îndeplinească criteriile teritoriale necesare pentru a depune dosarele de redobândire a cetățeniei române, deși nu aveau dreptul legal să facă acest lucru.

Schema viza și facilitarea examenului auto. Suspectul ar fi cerut bani pentru a facilita promovarea probelor teoretice și practice, susținând că ar avea influență asupra angajaților Direcției examinare a conducătorilor auto din Cahul. Aceasta ar fi permis obținerea permisului de conducere fără respectarea tuturor condițiilor legale, iar clienții ar fi fost convinși că banii achitați îi vor scuti de efortul de a trece testele în mod legal.

Centrul Național Anticorupție subliniază că astfel de practici reprezintă infracțiuni grave și pot atrage sancțiuni penale. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmeze exclusiv procedurile legale pentru obținerea cetățeniei române sau a permisului de conducere, iar orice ofertă de „scurtătură” sau influență asupra funcționarilor este ilegală și poate fi denunțată.

Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate în această schemă. CNA precizează că vor fi audiate toate persoanele care ar fi beneficiat de serviciile ilegale sau ar fi avut legături cu suspecții.

Autoritățile fac apel la cetățeni să fie vigilenți și să nu se lase tentați de promisiuni ilegale de obținere rapidă a actelor de cetățenie sau a permisului de conducere. Orice încercare de a influența funcționarii publici în acest sens poate fi pedepsită conform legii, iar protecția legală a cetățenilor care denunță astfel de practici este garantată.