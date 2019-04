Cine este cea mai frumoasă femeie din lume? O cunoaşteţi din celebrul serial de televiziune „Alias”

Superba Jennifer Anne Garner, a fost aleasă de revista „People” ca fiind cea mai frumoasă femeie a anului 2019. Pe Jennifer Garner o cunoaşteţi din câteva seriale care au consacrat-o datorită rolurilor pe care le-a interpretat, iar cel mai celebru este rolul ofițerului CIA, Sydney Bristow din serialul thriller-dramă de la ABC „Alias”





Publicaţia a explicat de ce a ales ca starul în vârstă de 47 de ani să fie femeia anului dar nu numai pentru frumuseţe, ci şi pentru cariera în actorie, implicarea în scopuri caritabile şi pentru felul în care îşi creşte cei trei copii pe care îi are cu fostul soţ, Ben Affleck.

Pe lângă actorie, Garner a cofondat compania de hrană organică pentru copii, Once Upon a Farm, şi este ambasador al organizaţiei Salvaţi Copiii. Ea a declarat pentru People că nu s-a considerat niciodată, pe când locuia în Virginia de Vest, „una dintre fetele drăguţe”.

Potrivit Wikipedia, Jennifer Anne Garner, născută la17 aprilie, 1972, în Texas) și-a căpătat faima prin rolul ofițerului CIA Sydney Bristow din serialul de thriller-dramă de la ABC Alias, care a fost difuzat timp de cinci ani între 2001 și 2006. Pentru performanța sa în acest serial, Garner a câștigat un premiu Globul de Aur și un premiu Screen Actors Guild Award.

În timp ce apărea în Alias, concomitent ea a obținut roluri în filme ca Pearl Harbor (2001) și Catch Me if You Can (2002). De atunci, Garner a mai apărut într-o serie de filme atât în rol principal, cât și în secundar, printre care Daredevil, 13 Going on 30, Elektra, a spin-off of Daredevil, Juno, The Invention of Lying, The Odd Life of Timothy Green și Dallas Buyers Club. Jennifer Garner a fost căsătorită până în aprilie 2017 cu actorul și regizorul Ben Affleck, cu care are doi copii.

Mircea Badea il jigneste pe fiul lui Ion Caramitru! Cum a putut sa il numeasca

Pagina 1 din 1