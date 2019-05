Trump îi aduce Pentagonului mintea la cap! Refuză retragerea portavionului USS Harry S. Truman

Cu ocazia prezentării proiectului de buget pentru anul fiscal următor, Pentagonul și-a anunțat intenția de a dezafecta USS Harry S. Truman





Multă vreme, US Navy a putut conta pe 11 portavioane. Dar retragerea, în decembrie 2012, a portavionului USS Enterprise, care a fost prima nava de acest tip cu propulsie nucleară, nu a fost încă compensată de punerea în funcțiune a portavionului USS Gerald Ford, navă de nouă generație a cărei exploatare va fi mai economică, chiar dacă construcția sa s-a dovedit a fi mult mai scumpă decât se prevedea.

Conform planurilor marinei, portavionulUSS Nimitz ar trebui să fie înlocuit de către USS John F. Kennedy . Și aceeași soartă este rezervată pentru USS Dwight D. Eisenhower și pentru USS Carl Vinson, care vor fi înlocuite de două nave din clasa Ford, care au făcut obiectul unei comenzi grupate pentru a reduce costurile de construcție, notează Opex 360.

Dar, cu ocazia prezentării proiectului de buget pentru anul fiscal următor, Pentagonul a provocat surpriză, anunțând intenția de a dezafecta USS Harry S. Truman, anul viitor. Or, acest portavion a început să navigheze sub pavilionul american în 1998. În mod evident, el are încă un bun potențial de douăzeci de ani de serviciu.

Oficialii Pentagonului au justificat o astfel de mișcare, prezentând argumente bugetare. Astfel, retragerea USS Harry S. Truman ar economisi nu mai puțin de treizeci de miliarde de dolari peste 25/30 de ani, suficient pentru a achiziționa 12 distrugătoare suplimentare din clasa Arleigh Burke, și submarine nucleare de atac. Și să investească în noi capacități, cum ar fi navele autonome. Mai ales că USS Harry S. Truman urmează să fie imobilizat pentru o costisitoare revizie, ca și în cazul lui USS Dwight D. Eisenhower.

Proiectul de a retrage portavionul USS Harry S. Truman a generat agitație între republicani și democrați. Aștia din urmă au reamintit că legea federală impune ca numărul de portavioane implementate de US Navy nu trebuie să fie mai mic de zece și că președintele Trump a pledat pentru 12.

„Orice tentativă vizând întârzierea cumpărării de portavioane din clasa Ford sau întreținerea celor din clasa Nimitz sunt iresponsabile pe plan strategic și financiar”, a declarat republicanul Rob Wittman.

Președintele comitetului forțelor armate din Senat, Jim Inhofe, a declarat: „Retragerea unui portavion aflat la mijlocul vieții sale este o prostie”.

La 1 mai, președintele Trump a indicat că nu se mai pune problema retragerii lui USS Harry S. Truman din serviciu.

„Am anulat ordinul de scoatere din serviciu al acestui magnific portavion, construit în 1998 și considerat ca unul din cele mai mari și mai frumoase nave de luptă, Acesta va fi modernizat la o fracțiune din costul unui nou (are este, de asemenea, în construcție)", a spus Trump pe Twitter.

„Mă bucur că administrația Trump s-a alăturat în cele din urmă unui mare evantai de opozanți pentru a nu elimina un portavion care este doar la jumătatea duratei de viață“, a declarat reprezentantul democrat Joe Courtney. Dar nu s-a abținut să comenteze că, după ce ideea de a scoate din serviciu nava a fost pusă pe masă „oficiali ai Marinei și Departamentul de Apărare au apărat în mod constant și au justificat această propunere, inclusiv la audieri publice și întâlniri private”.

