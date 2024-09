Social Recalcularea costă scump. Documentele cerute de CNPP, taxate cu mii de lei







București. Pensionarii care încearcă să obțină venituri mai mari după recalcularea pensiilor sunt obligați să plătească scump. Documentele cerute de stat sunt taxate și cu sume care ajung și la o mie de euro per act. Este mult peste posibilitățile financiare ale solicitanților.

Etapa a doua a recalculării pensiilor a început pe 1 septembrie, spre satisfacția patronilor firmelor de arhivare. Aceștia se pregătesc să facă profituri uriașe de pe urma pensionarilor care doresc să-și mai rotunjească veniturile.

Pensionarii jecmăniți de firmele de arhivare

Firmele de arhivare, care dețin documentele solicitate pensionarilor, în procedura de recalculare, fac profituri uriașe. Taxele pe care le percep sunt ordinul miilor de lei. O adeverință poate fi taxată și cu 4 - 5.000 de lei, aproximativ 0 mie de euro. Iar pensionarii nu au ce face și plătesc deoarece au nevoie de adeverințele de venit care le-ar putea aduce câțiva lei în plus la pensii.

Tarifele pentru eliberarea documentelor solicitate sunt stabilite anual de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). În contextul revoltei provocate de tarifele foarte mari percepute, reprezentanții instituției nu-și mai asumă responsabilitatea. Au pasat-o Arhivelor Naționale ale României (ANR). În acest sens, legea a fost modificată, în urmă cu două luni. Culmea este că ANR nu a fost consultată și nici nu a primit resursele necesare.

A fost, la fel ca multe altele, o acțiune de imagine, prin care furia pensionarilor să fie direcționată în altă parte, iar nu spre Guvern.

Arhivele Naționale au avut o discuție cu reprezentanții firmelor de arhivare în legătură cu tarifele maxime pe care le pot percepe pentru eliberarea documentelor. Rezultatul, însă, nu este cunoscut. Astfel, până la apariția unei noi liste de prețuri, pensionarii plătesc vechile tarife aprobate de CNPP, în 2023. Lista a este publicată în anexa Ordinului nr. 299 din 29.05.2023.

Costurile pentru adeverințele eliberate

Pensionarii sunt puși să plătească un tarif prohibitiv pentru actele de care au nevoie în vederea recalculării drepturilor ce li se cuvin. De multe ori, puse în balanță, majorarea primită, la pensie, nu justifică sumele pe care le plătesc pentru hârtiile cerute de CNPP. Astfel, suma de plată are mai multe componente.

În primul rând, se percepe o taxă administrativă care ajunge la 101 lei plus TVA. Pe lângă aceasta se mai achită și taxa de cercetare în funcție de numărul anilor pentru care se solicită adeverința. Iar la acestea se mai adaugă și o taxă de eliberare a documentului pentru numărul de ani identificați în urma cercetării.

Pentru un certificat de venituri brute, de care au nevoie, pensionarii sunt taxați cu câte 81 lei plus TVA pentru fiecare an cercetat. Tariful de eliberare a documentului este calculat prin taxarea cu 27 de lei plus TVA pentru fiecare an înscris. Tariful pentru cercetare în vederea întocmirii unui certificat cu sporuri este de 63 lei plus TVA pentru fiecare an cercetat, iar cel de eliberare ajunge se taxează cu 14 lei plus TVA pentru fiecare an înscris.

Tariful de cercetare pentru un certificat cu grupa de muncă este de 45 lei plus TVA pentru fiecare an cercetat. Taxa de eliberare se stabilește pornind de la 9 lei plus TVA pentru fiecare an înscris. Tariful pentru eliberarea documentului original (carnet de muncă, acte stare civilă, diplome școlarizare etc.) este 101 lei plus TVA. Tariful de cercetare în vederea eliberării de copii este 14 lei (fără TVA), iar tariful de eliberare este de 5 lei (fără TVA).

Pensionarii nevoiți să-și caute adeverințele prin arhive

Cea de-a doua etapă a recalculării pensiilor a început la 1 septembrie 2024, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. Actul normativ vine cu noi reguli la stabilirea drepturilor de care beneficiază pensionarii. Vor fi luate în considerare toate veniturile pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale, indiferent dacă erau ocazionale sau permanente.

Noua lege a pensiilor va valorifica primele sporurile, acordul global, plata cu ora, al 13-lea salariu etc. După vechiul act normativ, la stabilirea pensiei se luau în calcul doar anumite venituri, respectiv salariul și sporurile permanente. CNPP a publicat lista veniturilor nepermanente care sunt luate în considerare la stabilirea drepturilor pentru pensionarii români. Acestea sunt:

Formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

Premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

Recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;

Al treisprezecelea salariu;

Formele de retribuire pentru „orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru;

Sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor;

Indemnizaţiile de muncă nenormată;

Alte sporuri care nu au avut caracter permanent pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale.

Pensionarii care au obținut aceste venituri înainte de aprilie 2001 și doresc să le valorifice, trebuie să prezinte adeverințe doveditoare la casele de pensii. Pentru veniturile obținute după aprilie 2001, adeverințele nu mai sunt necesare, deoarece informațiile există în sistem.