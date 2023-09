Pensiile speciale ar putea fi impozitate. Când se adoptă noua lege

Pensiile speciale ar putea fi impozitate. Alfred Simonis susține că la sfârșitul lunii septembrie va fi adoptată legea pensiilor speciale în noua formă. Legea va cuprinde modificările cerute de Curtea Constituțională. De asemenea, a fost întrebat dacă se are în vedere opoziția Curţii Constituționale (CCR).

Președintele interimar al Camerei Deputaților a fost întrebat cine sunt cei vizați de această lege. S-a tăiat la parlamentari, la magistraţi şi la alte categorii.

„Toate categoriile de pensii speciale din România, respectând decizii. Poate cineva ne va întreba de ce nu le tăiaţi de tot, ca la parlamentari. Acolo unde am putut să o facem, pentru că este lege distinctă, am făcut-o. Am tăiat la parlamentari, la magistraţi şi la alte categorii. Nu le mai poţi tăia. Pentru că sunt unele decizii care spun că nu au… Şi într-adevăr, la nivel european există conceptul ăsta, magistraţii au în toată lumea pensii speciale”.