Pensiile și salariile, în pericol de a nu fi plătite? Cîțu are respunsul la cea mai fierbinte întrebare

Florin Cîţu a transmis că pensiile şi alocaţiile au fost mărite „într-o perioadă de criză majoră la nivel global”.

Pensiiile suferă de un deficit de trei miliarde de lei, iar oamenii se gândesc dacă statul mai are bani de alocații și salarii. Cîţu a încercat să calmeze populația și a anunțat că atunci când PNL a preluat guvernarea,au crescut deficitul bugetar pentru a putea fi plătite facturi restante de 7-8 luni.

„Nu ştiu de unde aveţi aceste date. Noi, când am preluat guvernarea, vă aduc aminte că a trebuit să creştem deficitul bugetar pentru a plăti facturi restante de 7-8 luni de zile. Nu este cazul în acest moment, am plătit la timp toate facturile, toate salariile, deşi am crescut şi pensii şi alocaţii într-o perioadă de criză majoră la nivel global.

Nu am mai văzut o altă ţară care să facă acest lucru. Am plătit facturi pentru sectorul privat, nu există aproape nicio factură restantă. La TVA, rambursarea TVA – este pentru prima oară când sunt plătite la timp şi nu există niciun fel de probleme”, a afirmat Cîţu, la Parlament, potrivit agerpress.

Cîţu dorește un guvern cât mai repede

Liderul liberal Florin Cîţu a declarat că propunerea de premieri prin rotaţie între PSD şi PNL este o idee bună, dar cel mai important lucru este să se formeze un guvern de urgență.

„Am văzut declaraţia de ieri a preşedintelui PSD cu premierii prin rotaţie. În acest moment este o variantă, v-am spus tot timpul că este această variantă, dar pentru a vedea cum merge mai departe noi trebuie să mergem înapoi în PNL şi să luăm un mandat pentru aşa ceva, Noi nu avem acest mandat”, a afirmat Cîţu.

„Deja am fost în partid şi avem negocieri pentru a forma o coaliţie cu PSD pentru guvernare. Acum nu ştiu cum vom merge mai departe. Trebuie să deblocăm acest lucru. Cea mai bună soluţie este să avem un guvern cât mai repede. Facem un compromis, deja suntem în discuţii, negocieri pentru a avea o coaliţie de guvernare cu PSD, este un compromis major pe care îl face PNL. Vom vedea mai departe ce vom face. Trebuie să avem o guvernare bună pentru români. (…) Am spus tot timpul că atât cât voi fi premier nu o să crească taxele şi m-am ţinut de cuvânt”, a susţinut Florin Cîţu.