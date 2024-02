Pensiile românilor. Formula de calcul la îndemâna tuturor

Pensiile românilor vor fi stabilite, din toamna viitoare, după o nouă formulă decalcul. Orice român aflat în pragul pensionării va putea să-și stabilească drepturile aplicând regulile prevăzute în actul normativ.

Noua lege a pensiilor a intrat în vigoare de al 1 ianuarie 2024. Multe dintre regulile actului normativ urmează să se aplice, însă, din luna septembrie. Cea mai importantă este introducerea unei noi formule de calcul în baza căreia se stabilesc pensiile românilor.

Legea prevede că stagiul minim contributiv de cotizare, pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, este de 15 ani. Anul acesta punctul de pensie a fost stabilit al 2.032 lei.

În aceste condiții, pensiile românilor se calculează după formula VPR x numărul total de puncte.

Unde, VPR (valoarea punctului de referință) a fost stabilit la 81 de lei. Iar numărul de puncte reprezintă anii în care persoana respectivă a contribuit la sistemul de pensii (un punct pentru fiecare an) + puncte stabilitate + puncte pentru perioade asimilate, reprezentând 0,25 puncte pentru fiecare an.

Legea care a intrat în vigoare la 1 ianuarie stabilește care dintre pensiile românilor vor fi majorate datorită punctelor în plus primite. Este vorba despre românii care sunt în următoarele situații prevăzute de Ministerul Muncii:

Formula de calcul a fost aplicată, într-un exemplu, de șeful Federației Naționale Sindicale Alma Mater Anton Hadăr. Acesta a arătat cum trebuie aplicate regulile pentru a stabili drepturile care i se cuvin unui pensionar. Pensiile românilor, calculate astfel, vor intra în vigoare de la 1 septembrie.

„Să zicem că acolo are 50 de puncte. Acesta va rămâne nemodificat, pentru că aici se poate îngloba dacă a avut facultate. Tot aici intră și armata, sporuri sau ore suplimentare, pentru ultimele doar în cazul în care au fost plătite dări. În afară de cele 50 de puncte pe contributivitate, mai vine numărul de puncte pe stabilitate, care este noutate din lege.

Trebuie ca fiecare pensionar să se uite pe decizie, pentru că acolo se numește stagiul total de cotizare realizat. Acest lucru înseamnă, în multe cazuri, anii de muncă prestați, anii fizici. Dar, atenție! Dacă cumva are și perioade practicate după ce a ieșit la pensie și și-a făcut recalcularea, anii aceia nu se pun la stabilitate. Deci, trebuie să ia anii de când s-a angajat până când a ieșit la pensie.

Să presupunem că are 39 de ani. Dar, aici, el poate să aibă și perioade asimilate pe care trebuie să le scadă. Se scad anii de facultate, se scade armata ca an, pentru că aceștia sunt ani necontributivi. Din cei 39 de ani, ar putea scădea vreo cinci şi rămâne cu 35. De la 35 de ani de muncă are 10 ani care se iau în seamă și are 6,25 puncte în plus.

Deci, pensia va fi 81 înmulțit cu suma dintre 50 de puncte pe contributivitate plus cele 6,25 puncte adăugate în plus, de stabilitate. Rezultatul arată o pensie de 4.556 de lei. Pensia = 81 (Vpr) x (50+6,25) = 4.556 de lei”, a explicat Anton Hadăr la Antena 3.