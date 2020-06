Astfel, ieșeanul Cezar Elisei a ajuns cu bine pe Litoral. Bărbatul a ținut post negru pe tot parcursul călătoriei și a consumat doar apă.

„În ultima zi am plecat la 5.30 – 6.00 și am făcut circa 75.000 de pași. A fost incredibil chiar și pentru mine că am reușit să merg în ultima etapă aproape 55 de kilometri. A fost soare puternic, cald, însă puțin după ora 19.00 și eu și ceilalți trei prieteni care m-au acompaniat în ultima zi a pelerinajului am reușit să trecem poartă mănăstirii, a destinației noastre din comună Târgușor, Constanța.

Am avut o bucurie extraordinară. Am indicat celor care doresc să înțeleagă faptul că omul este capabil de lucruri deosebite, mult peste ceea ce știm din educația formală. Nu voi mânca nimic până luni, când voi face analizele la Constanța pentru a arată că nu am consumat deloc alimente în toată perioada această. Este o victorie pentru Om în general și pentru postul terapeutic.

Eu mă pregătesc astăzi de lansarea cărții “Jurnalulul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă”, carte care descrie clar ai detaliat experiență unui asemenea post terapeutic cu apă. Mulțumesc foarte mult Ziarului de Iași pentru susținerea acestei cauze.

Ieri a fost cea mai lungă și grea etapă, însă am ajuns la finish după mai bine de 13 ore de mers. Am slăbit 9 kg în aceste zile și nu am avut stări de rău”, a spus Cezar Elisei.

Pelerinaj pedestru Iasi-constanța doar cu apă a ajuns la Finish! Ziua 9 Done✅💙Am ajuns la Finish!!Pelerinaj Pedestru Iași-Constanța@Lansare de carte 410km, fără mâncare, doar apă!Dragilor, Cezar a ajuns cu bine la Manastirea Sfantul Ioan Casian-Romania, mâine continuăm cu ziua 10, fără mâncare dar și fără mers 😃, tot mâine vor avea loc și ceremoniile religioase când va fi și lansarea de carte. Mulțumim mult! Revenim cu detalii!Pentru cei care nu au apucat să vadă postările de ieri, FLASH NEWS!! Avem Jurnalul, disponibil aici https://meridiane.ro/product/jurnalul-unui-post-terapeutic-de-40-de-zile-cu-apa/Gânduri bune! Ne vedem mai târziu!🤝🤗 Publicată de Meridiane Publishing pe Sâmbătă, 27 iunie 2020

Cezar Elisei este și jurnalist și a publicat o carte în care a relatat povestea sa de viață. Volumul publicat este despre alimentație în contextul ideologiei creștine.

„Povestea mea începe undeva pe la începutul lunii noiembrie 2013. Aveam 108 kilograme. Şi începeam să mă obişnuiesc cu gândul că sunt… mare! Un bărbat adevărat e… mare! Mănâncă mult, bea mult şi face ce vrea el! Adică se încăpăţânează să fie totul aşa cum îşi doreşte el. Cu cât nu ține cont de nimic, cu atât e mai bărbat”, a scris el în prefața lucrării „Calea Mea”.

Potrivit Google Maps, distanța pe jos între Iași și Constanța s-ar parcurge în 82-85 de ore, fiind disponibile trei variante de traseu. (FOTO: Facebook/MeridianePrint)