Vulcanul din Islanda ar putea continua să erupă ani de zile. Astfel că ar putea deveni o potenţială nouă atracţie turistică pe insula cunoscută pentru minunile sale naturale, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Mii de islandezi au dat năvală la locul erupţiei în peninsula Reykjanes, la circa 30 de kilometri sud-vest de capitală. Ei au sperat să asiste la “fântânile” de lavă şi chiar să gătească la magma fierbinte. Filmările realizate cu ajutorul dronelor au arătat lava bolborosind şi stropind la ieşirea din micul crater din apropierea muntelui Fagradalsfjall. Acesta se află în mijlocul magmei gri solidificate ce elibera abur în atmosferă.

“Este o atracţie turistică perfectă”, a declarat Thorvaldur Thordarson, profesor de vulcanologie la Universitatea din Islanda, pentru Reuters. “Cu avertismentul, totuşi, ca turiştii să nu se apropie prea mult”, a mai spus el.

Seems like my video went full throttle! More on my YouTube channel pic.twitter.com/RzrRniXxPu

— Bjorn Steinbekk (@BSteinbekk) March 22, 2021