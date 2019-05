Pele și Obama, în aceeași echipă. Vor fi coechipieri „pentru o lume mai bună”.

Barack Obama şi Edson Arantes do Nascimento "Pele" s-au întâlnit, joi, la Sao Paulo, și au stabilit să lucreze împreună „pentru o lume mai bună”, informează Agenția spaniolă EFE. „M-am întâlnit cu Barack Obama. Am discutat despre cum am putea lucra împreună pentru a face o lume mai bună. Sunt bucuros să fiu în aceeaşi echipă cu el”, a spus legenda braziliană, într-o postare pe reţelele de socializare.





