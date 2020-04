Acestea au facut o obisnuinta deja de a etala pe retelele de socializare incasarile uriase pe care le fac modelele. In aceasta perioada, in vreme ce unele business-uri se afla in pragul falimentului, studiourile de videochat par sa fie intr-o continua crestere.

Studioul de videochat Kendra Studio din Bucuresti a reusit in ultima luna chiar sa isi dubleze incasarile. Cum s-a intamplat acest lucru? Care sunt incasarile intr-un studio de videochat si prin ce schimbari trece aceasta industrie in ultima perioada am aflat de la managerul studioului.

Incasarile in videochat

Manager Kendra Studio: “Este adevarat ca de la aparitia acestui fenomen international, incasarile modelelor noastre au crescut dar asta se datoreaza in special faptului ca stau mai mult timp acasa, nu mai pot avea alte activitati si astfel sunt mult mai concentrate la activitatea online. Totul depinde in aceasta perioada numai de modele. Astfel observam ca daca esti motivata si serioasa poti ajunge la incasarile cu care se lauda toata lumea. Am observat, totodata, o crestere a cererilor de colaborare, fiind un mod sigur de a face bani de acasa in aceasta perioada.

Ar fi o minciuna sa spunem, in schimb, ca nu ne-a afectat si pe noi aceasta pandemie. Datorita noilor reglementari si pentru siguranta modelelor noastre, am impartit zonele de lucru astfel incat sa nu existe interactiuni intre fete sau intre fete si staf. De asemenea, cele care au putut face acest lucru, muncesc de acasa. Chiar daca muncim mai mult la distanta zilele acestea, studioul reprezinta in continuare un pilon important in activitatea si incasarile modelelor asa ca fetele au suport din partea nostra 24/7. In ceea ce priveste incasarile acestea difera, pornind de la 2.000$ si ajungand si la 20.000$ pe luna.

Sigur ca incasarile noastre depind foarte mult si de faptul ca suntem un studio ce se bazeaza pe site-uri freemium. Aceste site-uri nu conditioneaza modelele in functie de timpul petrecut pe site ci banii sunt castigati in mare parte in free chat acolo unde se primesc tips-uri. Site-urile de videochat freemium ofera libertate totala in timpul prestatiei online. Aceste site-uri le dau modelelor online in jur de 60% din banii cheltuiti de un membru platitor, oprindu-si doar 40%. In plus, acest tip de site-uri au si optiunea de “privat”, adica timpul petrecut de model intr-o discutie privata cu un singur membru, dar se bazeaza pe optiunea de a-i oferi modelului bani in timp ce este in free-chat. Free-chatul pe site-urile de videochat freemium este timpul pe care il petrece un model in camera, iar toti membrii o vad si aleg sa ii dea bani pentru calitatile sale artistice, de consiliere, simtul umorului, show-ului pe care il ofera etc. Modelele noastre incepatoare fac intre 1000 si 2000 de dolari in prima luna la studio. Dupa cateva luni, in functie de abilitatile si receptivitatea lor, acestea ajung la 3000 – 4000 de dolari, iar dupa inca cateva luni, cele mai bune devin modele de top cu incasari de peste 20.000 de dolari lunar. Plata se face la zi, la saptamana sau la doua saptamani.

De ce sa nu faci videochat de acasa?

In ceea ce priveste lucratul de acasa, noi am fost mereu adeptii videochatului din studio pentru ca in acest domeniu, colectivul este foarte important. Sa ai cu cine sa vorbesti, sa beneficiezi de ajutorul trainerilor care sunt la un pas de camera ta si de suportul tehnic. De asemenea, am investit in aparatura performanta, lumini si camere cu aspect modern. Totusi, aceasta situatie in care ne aflam, ne-a facut sa ne indreptam si catre videochatul de acasa. Chiar daca este mai greu sa nu fi alaturi de modele fizic, studioul nostru le ofera in continuare fetelor noastre conditiile de studio insa de la distanta.”