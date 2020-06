Elena Barbu Busuioc are 80 de ani și ultima dată a fost arestată la 78 de ani, adică în anul 2018. A stat în arest puțin timp, fiind acuzată de furt calificat, după care a fost condamnată la un an și cinci luni cu executare și asta pentru că, în 2016, bătrâna a mai fost condamnată la un an, o lună și zece zile de închisoare cu executare, din care a executat puțin peste opt luni. Restul din pedeapsă a fost adăugat sentinței din 2018, și așa se face că Elena Busuioc trebuie să execute acum un an și cinci luni cu executare.

Pe site-ul Poliției Române se arată sec, că Elena Busuioc este urmărită „pentru că are de executat o pedeapsă de un an, cinci luni, 166 zile închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt”.

Polițiștii spun că fac tot posibilul să o prindă, Elena Busuioc fiind inclusă la categoria „infractorilor voiajori”, care se mută dintr-un oraș în altul. Dacă citești site-ul justiției române, numărul dosarelor în care Elena Busuioc a fost arestată sau condamnată este impresionat, Aceasta are dosare penale pe rolul Judecătoriile din Suceava, București, Timișoara, Rădăuți, Iași, Cluj, Arad etc. În toate aceste dosare, părțile vătămate sunt magazine cunoscute în România.

Ultima dată, Elena Busuioc a acționat în Timișoara, unde polițiștii au prins-o după ce a furat dintr-un magazin Kaufland. De altfel, procurorii au renunțat la urmărirea penală în acest dosar, decizia de clasare fiind confirmată și de judecătorii de la Judecătoria Timișoara. Deși a fost prinsă în timp ce fura lapte și iaurt, polițiștilor nu le-a venit ideea de a căuta în baza de date, informații despre Elena Busuioc, considerând că este prea bătrână pentru a avea un trecut infracțional.

De exemplu, în anul 2018, Elena Busuioc a furat dintr-un magazin alimentar din Suceava bunuri alimentare, de întreţinere sau băuturi alcoolice. De cele mai multe ori, furturile sunt descoperite rapid de oamenii de ordine din marile magazine, care intervin, și recuperează prejudiciul.

Polițiștii spun că magazinele preferate ale Elenei Busuioc sunt LIdl, Kaufland sua Profi.