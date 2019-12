Cumpănașu nu iartă pe nimeni, de la PSD, PNL, la Băsescu și până la „deșteptul” de Barna. Redăm în integralitate cele scrise de Alexandru Cumpănașu:

„APEL: DIZIDENTII DEMOCRATIEI. Dragi romani, refuzati sa traiti sub amenintari, teroare sau santaj. Poporul roman si elita romaneasca nu a cunoscut in ultima suta de ani viata in ARMONIE, LIBERTATE si CONSENS. Societatea romaneasca trebuie sa refuze amenintarile comuniste, legionare, basesciene sau iliesciene prin care CINE NU E CU MINE este impotriva mea. Am vazut tot felul de lideri slab dezvoltati psihic care fac jocul SECURITATII azi precum faceau cozile de topor ale regimurilor mai sus mentionate. Cel mai mare prostovan este cel care a promovat ideea cu Romania fara PENALI.

A facut si face astfel jocul celor care comit abuzuri in numele principiilor. Ce inseamna PENAL? Azi oricine poate depune plangere penala si daca REGIMUL vrea esti executat public inainte de a fi condamnat. Asta daca esti slab sau prost. Daca tot vrem slogane in loc de curatirea Romaniei mai bine am folosi sloganul ROMANIA FARA CONDAMNATI. Pt ca instantele sunt conform legii independente desi sunt atatea probleme si acolo. Insa sunt singurele care stabilesc vinovatia.

Spre deosebire de „desteptul” de Barna eu am spus de la primul strigat al ALEXANDREI ca abia astept plangeri penale si agresiuni dupa ce am intrat in batalia cu SISTEMUL si CLANURILE MAFIOTE din STAT sau din afara lui. l roman nu-i prost sa nu inteleaga, ii este doar frica si este indiferent la soarta democratiei uneori. Ceea ce ma irita este insa slugarnicia si prostia unora dintre liderii intelectuali in fata instrumentelor unor regimuri abuzive de care Romania a avut parte in ultimii 100 ani.

Este momentul sa spunem STOP PERSECUTIEI politice a rivalilor sau cetatenilor care au optiuni diferite si acceptarea cu curaj a oricarei batalii cu SISTEMUL. Bratianu l-a hartuit pe Marghiloman folosind SISTEMUL din orgoliu. Comunistii au folosit procurorii si „tribunalele poporului” pentru executarea ELITEI intelectuale anticomuniste, Iliescu a folosit minerii si serviciile pentru a „pedepsi” Piata Universitatii, Basescu a folosit intregul sistem de forta pentru prigonirea din orgoliu, interes sau asa de-al dracu pe toti cei care nu erau de acord cu el.

Cred ca a venit momentul sa schimbam aceasta abordare si sa IMPUNEM civic limite unui sistem represiv si sa incetam sa ne fie teama de expunerea propriilor idei si daca se impune sa acceptam ca exista si DIZIDENTII DEMOCRATIEI. Cand ma uit la unii lideri PSD, PNL sau de la alte partide cum incep sa vorbeasca in soapta lucruri banale ma INGROZESC. Este parca un blestem al poporului prin care frica de SISTEMUL unui lider ii transforma in lasi si sclavi. Romania are nevoie de o DEMOCRATIE REALA si oameni pregatiti sa-si sustina ideile fara teama!

#oromaniefaraclanuri

#oromanieputernicasimoderna

#112vreausatraiesc

#oromaniefaraviolenta”, a postat pe pagina sa de Facebook, Alexandru Cumpănașu.

