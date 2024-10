Monden Paula Seling, ipostază rară cu fiica ei. Cum petrec cele două timpul liber







Paula Seling este una dintre cele mai discrete vedete, cu toate acestea apare alături de fiica ei într-o ipostază rară. Cele două merg ocazional la bazin acolo unde înoată și petrec timp împreună.

Ipostază rară, mama și fiică

Cântăreața Paula Seling a făcut public în urmă cu ceva vreme faptul că a adoptat o fetiță. Mai exact acum 7 ani, Elena a ajuns în familia ei și a fostului soț. Iar acum, vedeta are grijă ca celei mici să nu îi lipsească nimic. Drept urmare iși face timp să meargă chiar și la înot cu ea. Una dintre rarele ipostaze în care cele două apar public împreună este de la bazinul de înot.

După fețele lor putem trage concluzia că amândouă sunt extrem de fericite. Paula și fostul soț au decis să o înfieze pe Elena, iar momentul în care s-au văzut prima dată a fost acela când au decis că ea este copilul lor. „Elena avea trei anișori în momentul adopției. Noi ne-am dorit un copil, să fie cel trimis nouă, iar când am văzut-o pe Elena, am știut, din prima clipă, că e a noastră. De altfel, seamănă foarte tare cu tatăl ei, așa că mi se pare că a fost trimisă special pentru noi.

”De când am văzut-o prima oară am știut că ea este copilul nostru”

Când am văzut-o prima oară, amândoi am știut că ea este copilul nostru. Am iubit-o din prima clipă. Nu a fost nevoie de alte căutări. Elena ne-a îmbrățișat și iubit, la fel, din prima clipă. Am beneficiat de ajutorul asistentei maternale, care ne-a ușurat mult acomodarea. Au fost momente mai dificile, pe care le-am depășit, dar acum totul este bine”, spunea Paula Seling.

Pe de altă parte, vedeta a mai explicat că este o mamă mai permisică decât ar vrea. ”Câteodată sunt mai permisivă decât aș dori. Știu că e nevoie de disciplină și de reguli, mă țin tare de cele mai multe ori. Dar, Elena este extrem de abilă în a obține tot ce dorește. Și, de multe ori, mă bucur că e așa, e o luptătoare. Elena este un copil cu multe talente. Desenează, face volei, dansează, însă deocamdată nu este pasionată de arta cântului”, a mai spus vedeta.