Patriarhul Daniel a transmis urări de Crăciun pentru credincioșii din România. Liderul BOR a cerut românilor să se roage pentru refugiații din Ucraina

Preafericitul Patriarh Daniel a îndemnat credincioșii să cultive iubire milostivă. El i-a mai rugat să se roage pentru ca războiul din Ucraina să ia sfârșit cât mai repede.„ Să arătăm iubire milostivă şi solidaritate faţă de toţi oamenii, dar mai ales faţă de cei care suferă din cauza războiului”. Șeful Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a transmis că în prag de sărbători trebuie acordată atenție copiilor care se află în centrele de plasament, dar și bătrânilor care se află în cămine. Patriarhul Daniel i-a rugat pe credincioși că dacă observă un loc în care pot face un bine, să nu se gândească de mai multe ori. Pastorala Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este transmisă cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului. Părintele a avut și un îndemn la rugăciune. El a mai subliniat că oamenii care au patimi egoiste sau sunt lacomi vor avea tulburări în suflet. „Această tulburare se răsfrânge apoi în relațiile dintre oameni, care devin tensionate, conflictuale şi chiar violente, mai ales din cauza nedreptăților şi suferințelor create de lăcomie sau de dorinţa unor popoare de-a stăpâni peste alte popoare”, a explicat patriarhul.

Patriarhul Daniel cere credincioșilor să se roage și pentru românii din afara țării

În aceeași pastorală părintele a mai cerut credincioșilor să îi pomenească în rugăciunile lor pe toți românii din afara țării. Patriarhul Daniel a mai spus că Sfântul Sinod al BOR a proclamat anul 2023 drept An omagial al pastorației persoanelor vârstnice și An comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești. Șeful BOR a avut câteva cuvinte de spus și în privința Noului An. El i-a rugat pe credincioși ca în noaptea dintre ani să spună rugăciuni și să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru binele primit în 2022.

„Să pomenim în rugăciunile noastre şi pe toţi românii din afara României, pe cei din jurul graniţelor României şi pe cei din diaspora română, ca să păstrăm, cu multă iubire frăţească, unitatea de credinţă şi de neam (….).”. Patriarhul Daniel le-a transmis credincioșilor urări de Crăciun și a încheiat prin a le spune tutoror „La mulți ani”, potrivit Basilica.